Засушить Крым не получилось - утонули сами

Есть старый и бородатый анекдот про то, как украинцы кацапов бить собрались. Анекдот этот слышали все и кончается он словами: «А нас то за що?». Никто и не думал, что в 21 веке братья-украинцы раз за разом будут воплощать этот анекдот в жизнь. После отбытия Крыма домой, украинцы страшно осерчали на неверный полуостров и решили продемонстрировать свою «братскую» любовь крымчанам - закрыли шлюзы Северо-Крымского канала в 2014 году, а в 2017-м вообще перегородили его дамбой. Первые годы в Крыму с водой ситуация была критическая, хотя это широко и не афишировалось. А потом случился рикошет - украинцы как-то не подумали - куда будет деваться лишняя вода? А вода все прибывала, а власти помалкивали. Первым не выдержал экс-депутат Рады Алексей Журавко. На своей странице в ВКонтакте (запрещенном на Украине) он выложил паническое обращение к согражданам и сопроводил его видео. В ролике депутат прошелся по затопленному селу Маячка Херсонской области и поговорил с местными жителями. И сделал вывод - в области случилось сразу три экологических катастрофы!

Первые годы в Крыму с водой ситуация была критическая/Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

- Первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа — когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды, - резюмировал произошедшее экс-депутат.

И указал на виновных:

- И во всем виноваты власти Херсона и киевские чиновники, ведь дренажная система и Северо-Крымский канал строился не для тупых и не для блокады.

Журавко призвал срочно открыть Северо-Крымский канал и восстановить работу насосных станций, не дожидаясь эпидемии холеры в Херсонской области и «наступающей пустыни».

Фото: youtube.com

Но даже от этого правильного заявления все равно остался какой-то неприятный осадок. Пять лет назад, когда Крым пытались уморить жаждой, перекрыв канал, никто на Украине не протестовал. Когда суровая реальность экосистем дала сдачи, мы услышали привычное: «А нас-то за що?». А за все.