Екатерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в 8-килограммовом платье с экстремальным декольте
Актриса Екатерина Шпица («Яма», «Огни притона», «Экипаж») всегда радует светских хроникеров интересными нарядами на звездных дорожках. Благо стройные формы 33-летней кинодивы позволяют ей смелые эксперименты со стилем. На сей раз на церемонию закрытия «Кинотавра» в Сочи Екатерина Шпица надела длинное платье с экстремальным декольте. Наряд был расшит чёрными камнями. А длинная юбка актрисы была настолько объёмной, что напоминала балетную пачку. В жару в таком наряде красавице было непросто. Хотя артистка, безусловно, выделялась на звёздной дорожке.
Длинная юбка актрисы была настолько объёмной, что напоминала балетную пачкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Платье красивое, но тяжелое. Весит 8 кило! - тяжело вздохнула актриса, рассказывая «Комсомолке» о своём вечернем наряде.
В жару в таком наряде красавице было непростоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Напомним: в Сочи закрылся престижный фестиваль «Кинотавр», где в этом году судьбу киношников вершил председатель жюри Константин Хабенский.
Екатерина Шпица на закрытии «Кинотавра» в платье с экстремальным декольте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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