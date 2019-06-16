Екатерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в 8-килограммовом платье с экстремальным декольте

Актриса Екатерина Шпица («Яма», «Огни притона», «Экипаж») всегда радует светских хроникеров интересными нарядами на звездных дорожках. Благо стройные формы 33-летней кинодивы позволяют ей смелые эксперименты со стилем. На сей раз на церемонию закрытия «Кинотавра» в Сочи Екатерина Шпица надела длинное платье с экстремальным декольте. Наряд был расшит чёрными камнями. А длинная юбка актрисы была настолько объёмной, что напоминала балетную пачку. В жару в таком наряде красавице было непросто. Хотя артистка, безусловно, выделялась на звёздной дорожке.

Длинная юбка актрисы была настолько объёмной, что напоминала балетную пачкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Платье красивое, но тяжелое. Весит 8 кило! - тяжело вздохнула актриса, рассказывая «Комсомолке» о своём вечернем наряде.

В жару в таком наряде красавице было непростоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: в Сочи закрылся престижный фестиваль «Кинотавр», где в этом году судьбу киношников вершил председатель жюри Константин Хабенский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714967" frameborder="0"></iframe> Екатерина Шпица на закрытии «Кинотавра» в платье с экстремальным декольте.

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