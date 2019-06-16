2019-06-16T19:29:10+03:00
Звезды

Екатерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в 8-килограммовом платье с экстремальным декольте

В Сочи завершился престижный «Кинофестиваль»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Екатерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра»Екатерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Актриса Екатерина Шпица («Яма», «Огни притона», «Экипаж») всегда радует светских хроникеров интересными нарядами на звездных дорожках. Благо стройные формы 33-летней кинодивы позволяют ей смелые эксперименты со стилем. На сей раз на церемонию закрытия «Кинотавра» в Сочи Екатерина Шпица надела длинное платье с экстремальным декольте. Наряд был расшит чёрными камнями. А длинная юбка актрисы была настолько объёмной, что напоминала балетную пачку. В жару в таком наряде красавице было непросто. Хотя артистка, безусловно, выделялась на звёздной дорожке.

Длинная юбка актрисы была настолько объёмной, что напоминала балетную пачку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Длинная юбка актрисы была настолько объёмной, что напоминала балетную пачкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Платье красивое, но тяжелое. Весит 8 кило! - тяжело вздохнула актриса, рассказывая «Комсомолке» о своём вечернем наряде.

В жару в таком наряде красавице было непросто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В жару в таком наряде красавице было непростоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: в Сочи закрылся престижный фестиваль «Кинотавр», где в этом году судьбу киношников вершил председатель жюри Константин Хабенский.

Екатерина Шпица на закрытии «Кинотавра» в платье с экстремальным декольте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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