На "Кинотавре" победил фильм о лихих 90-х

Отгремел юбилейный 30-ый "Кинотавр". В этом году в жюри кинофеста заседал актер Константин Хабенский.

Актер со всей серьезностью отнесся к почетной миссии. Даже на вечеринках фестиваля отсаживался с командой жюри куда-нибудь в угол для обсуждения конкурсной программы.

Награда гильдии киноведов и кинокритиков досталась двум фильмам: диплом получила картина "Мальчик русский" Александра Золотухина, а приз - "Керосин" Юсупа Разыкова (с эффектом «Эхо»). Диплом жюри отправился к фильму "Верность" с формулировкой "за безграничную веру актеров в режиссера".

Приз имени Горина за лучший сценарий теперь в копилке фильма "Давай разведемся". Приз Таривердиева за лучшую музыку у Игоря Вдовина (за работу над картиной "Мысленный волк"). За лучшую операторскую работу награжден фильм "Бык". Анна Пармас получила приз в номинации "Лучший дебют" за фильм "Давай разведемся".

Александру Кузнецову ("Большая поэзия") дали приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль. А за лучшую женскую роль отметили Викторию Толстоганову ("Выше неба"). Лучшей режиссурой была названа работа Александра Лунгина в фильме "Большая поэзия". Главный приз фестиваля получила картина Бориса Акопова "Бык".

Кадр из фильма "Бык" Бориса АкоповаФото: кадр из фильма

О ЧЕМ ФИЛЬМ?

90-е годы. Пустые прилавки магазинов, экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу «Бык» вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

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На этом «Кинотавре» столкнулись два типа фильмов: подчеркнуто мужские и очень женские. К первым (они были в меньшинстве) относились «Бык», «Большая поэзия», «Куратор»; ко вторым – «Давай разведемся», «Верность», «Выше неба». Под занавес же показали фильм режиссера, который старается снимать брутальные фильмы с хлесткими названиями и делать героями суровых честных мужиков – но у которого под всей этой волосатостью бьется трепетное, почти девичье сердце (подробности).