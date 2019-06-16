2019-06-16T21:43:07+03:00
Звезды

Паулина Андреева произвела фурор прозрачным платьем

30-летняя муза Федора Бондарчука появилась в провокационном наряде на красной дорожке
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Паулина Андреева и Федор Бондарчук на звездной дорожке "Кинотавра" в СочиПаулина Андреева и Федор Бондарчук на звездной дорожке "Кинотавра" в СочиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прозрачное черное платье, сквозь которое проглядывало черное боди, серебряные шпильки в волосах (тренд этого лета - Ред.), высокий каблук- эротичный образ актрисы Паулины Андреевой на звёздной дорожке «Кинотавра» не оставил никого равнодушным. Конечно же, в особенности мужскую часть гостей престижного киносмотра, которые любовались совершенными формами артистки.

Эротичный образ актрисы Паулины Андреевой не оставил никого равнодушным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эротичный образ актрисы Паулины Андреевой не оставил никого равнодушнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30-летняя муза Федора Бондарчука выглядела, как голливудская звезда.

Федор Сергеевич гордо вёл любимую за руку по красной дорожке. Режиссёра и его возлюбленную очень тепло встретила сочинская публика, многие пытались заполучить селфи с Бондарчуком, аплодировали его выходу на звёздную дорожку.

30-летняя муза Федора Бондарчука выглядела, как голливудская звезда. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30-летняя муза Федора Бондарчука выглядела, как голливудская звезда.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- «Голые» платья были созданы в Голливуде ещё в 30-е годы, - рассказывает историк моды Анатоль Вовк. - В 50-е годы дизайнер Жанн Луи создаёт «голое» платье для великой Марлен Дитрих. Это было платье из ткани шифон-суфле с невероятным количеством кристаллов. В комплекте к наряду было создано специальное белье, которое утягивало фигуру актрисы. Такие платья всегда привлекают внимание, поэтому они частые «гости» на ковровых дорожках.

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Актриса Екатерина Шпица («Яма», «Огни притона», «Экипаж») всегда радует светских хроникеров интересными нарядами на звездных дорожках. Благо стройные формы 33-летней кинодивы позволяют ей смелые эксперименты со стилем. На сей раз на церемонию закрытия «Кинотавра» в Сочи Екатерина Шпица надела длинное платье с экстремальным декольте. Наряд был расшит чёрными камнями. А длинная юбка актрисы была настолько объёмной, что напоминала балетную пачку. В жару в таком наряде красавице было непросто. Хотя артистка, безусловно, выделялась на звёздной дорожке (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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