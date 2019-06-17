2019-06-17T02:40:07+03:00
Звезды

Итоги «Кинотавра»: люди хотят «Поэзии»

На крупнейшем российском кинофестивале победили суровые мужские фильмы
Денис КОРСАКОВ
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Режиссер Борис Акопов с главной наградой "Кинотавра" за картину "Бык"Режиссер Борис Акопов с главной наградой "Кинотавра" за картину "Бык"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жюри под руководством Константина Хабенского отдало главный приз картине 34-летнего дебютанта Бориса Акопова «Бык». В невыдающемся конкурсе 30-го «Кинотавра» этот фильм был одним из двух очевидных кандидатов на победу: вторым критики дружно называли «Верность» Нигины Сайфуллаевой. Но в соперничестве между очень мужским суровым фильмом и очень женской эротической драмой победа досталась мужчинам. Сайфуллаева получила лишь утешительный диплом жюри с почти издевательской формулировкой «За безграничную веру актеров в режиссера» (имелись в виду подробные эротические сцены с участием Александра Паля и Евгении Громовой, которые по нынешним вегетарианским временам смотрелись почти сенсационно).

Нигина Сайфуллаева удостоилась утешительного диплома жюри Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нигина Сайфуллаева удостоилась утешительного диплома жюриФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А «Бык» рассказывает о яркой, но недолгой криминальной карьере Антохи Быкова — парня из подмосковного городка, чья молодость пришлась на 90-е. Одним картина напомнила «новый Голливуд» и первые фильмы Мартина Скорсезе, другим — фильмы Люка Бессона (в частности, «Леона», из которого Акопов стибрил финал). В «Быке» хватает огрехов, в первую очередь сценарных, но достоинства — среди которых режиссерская бодрость, первоклассные актерские работы и изображение, созданное оператором Глебом Филатовым (он получил на «Кинотавре» отдельный приз) — их перевешивают.

БЫК - трейлер.

«Большая поэзия» Александра Лунгина (сына Павла Лунгина) — еще одна брутальная мужская история о двух парнях-инкассаторах из московского района Некрасовка — получила приз за режиссуру. И — предсказуемо — за лучшую мужскую роль. Вокруг 26-летнего Александра Кузнецова сейчас огромный хайп, он дико востребован (только на «Кинотавре» показали целых три картины с его участием), и он очень хороший актер; по меткому выражению режиссера Григория Константинопольского, «у него внешность гопника и глаза Олега Даля».

Александр Лунгин («Большая поэзия») получил приз за режиссуру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Лунгин («Большая поэзия») получил приз за режиссуруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучшей актрисой назвали Викторию Толстоганову (в мелодраме «Выше неба», которая вот-вот выйдет в прокат, она сыграла мать, душащую своими токсичными нежностью и заботой как дочь-студентку, так и мужа, давно ее разлюбившего).

Виктория Толстоганова идет получать приз за лучшую женскую роль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория Толстоганова идет получать приз за лучшую женскую рольФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комедия Анны Пармас «Давай разведемся» получила два приза — за лучший сценарий и лучший дебют (Пармас написала уже немало сценариев и поставила много клипов, в том числе блокбастер «Экспонат» для группы «Ленинград» - но полнометражное кино еще не снимала). Приз за лучшую музыку достался Игорю Вдовину за «Мысленного волка» Валерии Гай Германики.

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Отгремел юбилейный 30-й "Кинотавр". В этом году в жюри кинофеста заседал актер Константин Хабенский. Актер со всей серьезностью отнесся к почетной миссии. Даже на вечеринках фестиваля отсаживался с командой жюри куда-нибудь в угол для обсуждения конкурсной программы (подробности).

Закрытие кинофестиваля "Кинотавр"в Сочи: звездная дорожка.Мария РЕМИЗОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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