Рыжий "Иванушка" вызвал оторопь новым лицом после разрыва с женой

Андрей Григорьев-Аполлонов не на шутку напугал своих самых преданных поклонников. Солист группы "Иванушки International" опубликовал видео, от которого подписчики пришли в ужас.

Андрей Григорьев-Аполлонов разместил ролик, в котором показано, как он едет на катере и шлет в камеру воздушный поцелуй. "Люблю свою Родину! Мир всем!", - подписал видео 49-летний музыкант. Все бы ничего, только публика не узнала в опухшем мужчине своего кумира.

В комментариях между подписчиками разгорелся нешуточный конфликт. Публика начала спорить о том, что артист сделал новое лицо и теперь его невозможно узнать. Многие отметили, что исполнитель заметно располнел. А некоторые пользователи предположили, что виной всему алкоголь.

"Рыжий. Не делай так больше", "У меня дедушка в 80 лет лучше выглядел", "Что за новое лицо. Это не он, так не бывает", "Что нужно делать, чтобы человека не возможно было узнать", "Вредные привычки - вон", - пишут шокированные пользователи соцсети.

Андрей Григорьев-Аполлонов разместил ролик, в котором показано, как он едет на катере и шлет в камеру воздушный поцелуй. Кадр из видео: Instagram@apollonov_ag

Нашлись и те, кто встал на защиту Григорьева-Аполлонова. "Андрей отлично выглядит для 50", "Очаровательно!", "Он в свои годы шпагат вертикальный делает", "Люди, какие вы злые, однако! Можно и поуважительнее отнестись!", "Бухает он в это время или купается, это не ваше дело", - отмечают верные поклонники.

Недавно Андрей Григорьев-Аполлонов признавался, что в его браке не все гладко. В конце апреля певец заявил, что они с супругой Мариной Банковой взяли паузу в отношениях и разъехались. Девушку не раз видели с новым возлюбленным, баскетболистом Андреем Зубковым. Правда, и про "Иванушку" ходили слухи, что его неоднократно видели в компании эффектных женщин в ресторанах. Мол, артист не отказывает себе в вечеринках с дамами.