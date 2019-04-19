"Детей своих я никому не отдам": рыжий из "Иванушек" высказался о разводе

Андрей Григорьев-Апполонов впервые высказался о разводе с женой Мариной Банковой после слухов о ее романе с баскетболистом. Солист группы "Иванушки International" настроен решительно.

На прошлой неделе супругу солиста группы "Иванушки International" заметили на хоккейном матче вместе с сыновьями, 11-летним Артемием, 15-летним Иваном и 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым. По слухам, влюбленные живут вместе. Якобы Марина переехала к спортсмену в его подмосковный коттедж.

После этих известий сам Андрей Григорьев-Апполонов был замечен в компании эффектных девушек в одном из увеселительных заведений. Мол, артист не отказывает себе в вечеринках с дамами.

"Андрей никогда не отличался образцовым поведением. Пару лет назад его часто видели в ресторанах с новыми пассиями. Однажды в "Чайхане" изумленная публика наблюдала, как очень похожий на Рыжего мужчина целуется с какой-то блондинкой. А что вы хотите - артист, избалованный поклонницами. Неудивительно, что Марина от этого устала", - сообщил "Комсомольской правде" анонимный источник.

Реакция музыканта не заставила себя ждать. Рыжий из "Иванушек" резко отреагировал на вопросы репортеров.

apollonov_ag Андрей Григорьев-Апполонов с женой Мариной Банковой и сыновьями

"Ребята, бред полный. Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена. И что в тот вечер она была на хоккее - тоже", - цитирует музыканта "СтарХит".

Андрей признался, что в тот момент был на гастролях. Потому Марина и отправилась на игру вместе с детьми. "Марина ни с кем на фото не обнимается, не целуется… Почему сделали вывод, что мы расстались? Среди спортсменов очень много корешей нашей семьи. Разводиться никто не собирается, и детей своих я никому не отдам!", - сказал, как отрезал, 48-летний певец.

Впрочем, Григорьев-Апполонов и ранее опровергал слухи о разводе с благоверной. Буквально перед Новым годом певец даже появился с женой в одном из выпусков программы "Пока все дома". Правда, во время выпуска Марина выглядела грустной и была молчалива.

apollonov_ag Давным-давно,как будто вчера,я встретил свою любовь...

Напомним, первые слухи о любовнике Марины появились в ноябре 2018 года. Супруга Григорьева-Апполонова проводила много времени с 27-летним баскетболистом клуба "Химки" Андреем Зубковым. Строить отношения паре не мешали ни разница в возрасте, ни наличие у Марины семьи.

К слову, первая жена певца оставила исполнителя ради баскетболиста. Мария Лопатова сейчас счастлива с Андреем Кириленко.