Неизвестный похитил коробку с четырьмя бриллиантами из магазина в элитном московском отеле

Неизвестный злоумышленник похитил из магазина «Якутские бриллианты», расположенного в гостинице «Four Seasons» на Охотном ряду в самом центре Москвы, коробку с четырьмя бриллиантами. Как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах, сумма ущерба от кражи составляет 1 миллион рублей.

Как уточнили в полиции, преступник подошел в витрине с ювелирными изделиями и под предлогом покупки украшений, открыто забрал их, после чего быстро скрылся с места происшествия. Правоохранители не стали для задержания злоумышленника применять служебно-розыскную собаку, поскольку в торговом центре было множество посетителей.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ («Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении»).

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Следственный комитет России совместно с силовиками из Федеральной службы безопасности задержал сотрудницу крупнейшей в стране алмазодобывающей компании "Алроса" и еще двух человек, которые обвиняются в хищении более 500 алмазов и бриллиантов на сумму, превышающую пять миллионов долларов.