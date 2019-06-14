2019-06-14T11:39:14+03:00
Происшествия

Неизвестный похитил коробку с четырьмя бриллиантами из магазина в элитном московском отеле

Сумма ущерба составляет около 1 миллиона рублей
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В центре Москвы неизвестный похитил из ювелирного магазина коробку с бриллиантами на сумму 1 миллион рублейВ центре Москвы неизвестный похитил из ювелирного магазина коробку с бриллиантами на сумму 1 миллион рублейФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Неизвестный злоумышленник похитил из магазина «Якутские бриллианты», расположенного в гостинице «Four Seasons» на Охотном ряду в самом центре Москвы, коробку с четырьмя бриллиантами. Как рассказал источник «КП» в правоохранительных органах, сумма ущерба от кражи составляет 1 миллион рублей.

Как уточнили в полиции, преступник подошел в витрине с ювелирными изделиями и под предлогом покупки украшений, открыто забрал их, после чего быстро скрылся с места происшествия. Правоохранители не стали для задержания злоумышленника применять служебно-розыскную собаку, поскольку в торговом центре было множество посетителей.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ («Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении»).

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Следственный комитет России совместно с силовиками из Федеральной службы безопасности задержал сотрудницу крупнейшей в стране алмазодобывающей компании "Алроса" и еще двух человек, которые обвиняются в хищении более 500 алмазов и бриллиантов на сумму, превышающую пять миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Он дает очень противоречивые показания»: По подозрению в убийстве матери задержали младшего сына форварда СКА Максима Соколова
По одной из версий, 15-летний неудавшийся хоккеист убил мать, а потом с ножом напал на на старшего брата. Позже на допросе он заявил, что «брат хотел совершить ритуальное убийство» [видео]
Новости 24