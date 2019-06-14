Глава Удмуртии: «Мои заместители соревнуются, кто больше привлечет денег в Республику»

- Александр Владимирович, как вы оцениваете состояние промышленности вашего региона?

- И позитивно, и негативно. Когда я смотрю рост промышленного производства Татарстана или Пермского края, я понимаю, что нам нужно многое сделать в этом направлении. Если я смотрю на результаты работы отдельных наших предприятий, например, предприятия «Купол», «Аксион-холдинг», «Калашников», «Техновек», которые прирастают на 18 %, это, конечно, позитивный тренд.

Как глава региона я не должен быть доволен ситуацией. Как следствие – это успокоенность, некое ощущение комфорта. Команда должна постоянно работать наконкретную цель. А цель должна быть очень амбициозной. Мы за четыре месяца 2019 года отгрузили чуть больше 120 млрд. продукции. А к 2022-2023 году мы должны делать в два раза больше. Возможности есть. У нас есть легендарное предприятие – «Аксион-холдинг», которому в прошлом году исполнилось 80 лет. Именно на этом предприятии впервые сделали автомат Калашникова, инженер Можаров создал мотоциклы, которые впоследствии покорили весь мир, - «ИЖ-Планета», «ИЖ-Юпитер» и так далее. Это военное предприятие. И там очень сложно по-началу воспринимали идею, что надо будет делать гражданскую продукцию и ее экспортировать. Сейчас предприятие продает в 21 страну мира кардиографы, дефибрилляторы. Все больше и больше военку замещает гражданская продукция двойного назначения.

- Какой продукцией можете гордиться, не считая уже перечисленной вами?

- Надеюсь, что мы за короткое время раскрутим важную экономическую составляющую как туризм. Удмуртия – это не только Михаил Тимофеевич Калашников, которому в этом году сто лет исполняется. Воткинск – родина Петра Ильича Чайковского. Папа Петра Ильича был директором великого воткинского завода, который в свое время отливал шпиль Адмиралтейства, потом делал якоря для русского флота. А сейчас делает «Тополь-М», «Булава» и «Ярс». Туризм – безусловно. Кама, рыбалка и охота. Из продукции – у нас очень сильный IT-сектор. Я рад, что такие компании как Directum вышла не только на российский рынок, но и зарубежный. У нас под 2 % на рынке беспилотников. Этот объем производится в Удмуртской республике. Zala aero у нас представлен. В настоящий момент это наиболее перспективный направление, быстро растущее. Каждый год приносит миллиардные контракты пяти предприятиям, которые занимаются беспилотниками.

Первая российская компания из Удмуртии, которая начала на китайский рынок поставлять пастеризованное молоко, - компания КОМОС, она входит в пятерку переработчиков молочной продукции в стране. Заключили долгосрочный контракт с китайскими партнерами – 500 тонн молока в месяц и 40 тонн мороженого. Удмуртия – это «Лада-Ижевск». Это с точки зрения самый успешный бизнес-дивизион во всей группе.

У наших соседей – Татарстана, Башкортостана, Пермского края – экономика посильнее, чем в Удмуртии. Вопрос – как нам конкурировать и что делать. В первую очередь это экспорт. Та продукция, которая уже конкурирует на глобальном рынке, мы прилагаем все усилия, чтобы завоевать больше рынков сбыта для этой продукции. Это личный КРI главы, у меня есть свой портфель предприятий и продукции, который я продаю. У нас соревнование есть между зампредом правительства Удмуртской республики Свиньиным, который экономику курирует, представителем нашим в Москве Хомичем Михаилом, еще некоторой командой, соревнование по количеству продаж, по количеству приглашенных людей в республику и так далее. Это очень хорошая история.

Поэтому экспорт и национальный проект «Международная кооперация» - для нас это проект номер один.

- Что на уровне правительства Российской Федерации можно сделать, чтобы вам было легче конкурировать с заграницей?

- Только что мы подписали соглашение с Российским экспортным центром. В Удмуртии десять компаний, которые производят продукцию, востребованную на китайском рынке. Появится возможность зайти на 6 онлайн-маркетплейсов Китая. Электронная торговля Китая – это огромный рынок сбыта. Инструментария, который уже есть и который предлагает российское правительство и Удмуртия, достаточно, чтобы предоставлять новые возможности по сбыту для предпринимателей.

Скажу, чего не хватает. Посмотрите, как работают модели банков – «Сбербанка» или «Тинькофф». Во главу ставится человек, а не кредитный продукт. И потребности, эмоции человека. Посмотрите, сколько дополнительных опций появляются. Они не всегда про кредитный или финансовый продукт. Они про удовлетворение ваших потребностей. У нас есть компания «Доктор Плюс». Малый, но очень технологичный бизнес в сфере здравоохранения. Компания получила в «Сбербанке» кредит 78 млн. рублей на новый проект в сфере здравоохранения в республике под гарантию корпорации «МСП». В картинке два пазла уже сошлись – госбанк дал деньги, корпорация «МСП» - государственный институт поддержки предпринимателей – дала гарантию.

Спрашиваю владельца Эльвиру Пинчук: ты получила кредит, уже начала успешно реализовывать по бизнес-плану, 42 рабочих места, выручку увеличивать и так далее. Тебе из банка или из корпорации, либо из РЭЦ, из Ростуризма кто-то написал, позвонил? И сказали: у вас все хорошо, вы активный предприниматель, а давайте попробуем ваши услуги экспортировать. Почему нет? У нас полторы тысячи финнов приезжают. У них в три раза дороже стоит лечить зубы, чем у нас. Она говорит: нет. А другие предложения были от институтов развития вас поддержать и вывести вас на рынки? Нет. У нас нет единой модерации. Это кросс-продажи. А это сейчас очень важно.

Не больше 10 % от бизнеса с активной позицией и готовы рисковать, развиваться. Так если они себя идентифицировали через кредит, вошли в программу развития, так давайте их вести и сопровождать дальше по тем продуктам, инструментариям, которые уже есть. Мы должны перейти на новый технологичный уровень с точки зрения коммуникаций.

- Важно, чтобы и наши люди могли воспользоваться в большем объеме услугами. Для этого у них должна вырасти покупательная способность.

- Согласен. Одно другого не исключает. Мы двигаемся во всех направлениях. Финны приезжают к нам, оказать им дополнительные услуги, мне кажется, это правильно.

- А наши?

- У нас в республике по-прежнему главным работодателем является государство. У нас 16 184 учителя, 10 тысяч в дошкольном образовании. В ОПК работают 52 тысячи человек, там приличные зарплаты. На Чепецком механическом заводе – 55 тысяч, в среднем зарплата 46 тысяч рублей. Для республики это хорошая заработная плата. Но бюджетная сфера, когда учитель получает оклад базовый 11200 рублей, ни о каком рынке потребления не идет речь. Мы ставим цель, чтобы оклады были выше. Изыскиваем возможности и на увеличение средств на стимулирующие выплаты. В системе здравоохранения по указным специальностям ситуация более-менее. Хирурги и врачи получают 56 тысяч рублей и больше. Должно быть больше, конечно. В бюджетной сфере нужно повышать заработную плату.

- Какова доля леса, идущего на экспорт в необработанном виде, к лесу идущему в переработку на местных предприятиях?

- Мы пытаемся навести порядок в республике. У меня команда, включая правоохранителей, очень сильная, системная, работают на регион. Мы сократили больше чем вдвое объем вывозимого кругляка. Было под 90 тысяч кубов, сейчас 54 тысячи кубов необработанного леса, который вывозится на экспорт. Это в Удмуртии позитивный опыт. Миллион кубов у нас обрабатывается. И мы закручиваем гайки, чтобы не кругляк выходит, а выходила табуретка.