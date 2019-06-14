Хроники «Кинотавра»: Гинекологическое ревю

Анна Пармас известна как режиссер видеоклипов — прежде всего, конечно, изумительного «Экспоната» группы «Ленинград». Два года назад, практически на основании одной этой работы (ну, еще сценариев «Двух дней» и «Кококо», написанных в соавторстве с Авдотьей Смирновой) ее включили в жюри основного конкурса «Кинотавра». А еще год спустя вместе с той же Смирновой и Павлом Басинским Пармас заслуженно получила в Сочи приз за сценарий «Истории одного назначения». Она женщина замечательная во всех отношениях, и все шло к тому, что ее режиссерский дебют в полном метре окажется прекрасным фильмом. Увы.

Гинеколог Маша (Анна Михалкова) вся в трудах, вся в трудах: бесконечно консультирует пациенток, то очно, то по телефону (семейные ужины проходят под вопросы типа «Когда в последний раз была менструация? Выделения обильные или скудные?») Дети реагируют на это спокойно, а муж — довольно нервно. Да и вообще он устал в браке с поглощенной работой супругой. И вскоре Маша выясняет, что он нашел ей замену — молодую, эффектную, гибкую, заботливую, пустоголовую блондинку, тренера по аэробике.

Все дальнейшее легко представить: муж, застигнутый с поличным, сбегает к своей тренерше, Маша сначала оставляет ему три десятка голосовых сообщений, потом с горя напивается с подругами, потом идет к специалистке по приворотам и отворотам, потом снова напивается — уже с участливыми ментами, вошедшими в ее положение, потом пытается завести с одним из этих ментов роман... Тем временем муж, почти как в новелле Тэффи (чье творчество, без сомнения, Пармас хорошо знакомо), задумается — а действительно ли новая подруга, с ее назойливой заботой и глупыми заскоками, лучше надоевшей жены. Захочет сделать все как было - но вернуть супругу будет еще труднее, чем потерять.

Анна Михалкова хорошая актриса — но возникает ощущение, что таких вот Маш она давно уже может играть во сне, не приходя в сознаниеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жаль, но это нехитрая, предсказуемая и несколько неуклюжая картина. Да, Анна Михалкова хорошая актриса — но возникает ощущение, что таких вот Маш она давно уже может играть во сне, не приходя в сознание. А Анне Пармас, кажется, сложно рассказывать истории без музыки: в двух лучших эпизодах фильма она врубает за кадром песни Ирины Богушевской и Дмитрия Маликова, начинает лихо монтировать под них, и все встает на свои места. Но песни, к сожалению, заканчиваются быстрее, чем рассказ о самоощущении брошенки и изменщика. Пармас как-то неуверенно чувствует себя в формате полуторачасового фильма – словно первокурсница, впервые вставшая рядом с камерой.

Среди продюсеров фильма значится Константин Эрнст, и, надо думать, в вечернем эфире Первого канала «Давай разведемся» будет смотреться лучше, чем на большом экране. Хотя еще уместнее эта картина смотрелась бы в дневном эфире канала «Россия», а совсем идеально - на ТВЦ. * * * По иронии судьбы, другой обсуждаемый фильм «Кинотавра» - «Верность» Нигины Сайфуллаевой – тоже рассказывает о женщине-гинекологе, залезшей в мобильный телефон мужа и увидевшей там СМС пикантного содержания. Вместо того, чтобы потребовать от мужа объяснений, Лена отправляется на пляж (действие разворачивается под Калининградом), кадрит там первого попавшегося молодого человека и отдается ему в номере гостиницы. С ним она хотя бы для порядка болтает и выпивает перед соитием – а со следующим партнером вообще обходится без лишних слов, торопливо совокупляясь чуть ли не на набережной.

Как известно, в приступах ревности женщина может стать существом очень неадекватным; и все-таки для такого лютого промискуитета нужны причины чуть посерьезней, чем легкомысленное СМС. Лена, проведя с мужем в браке уже несколько лет, понимает, что чувства их начинают угасать, что им обоим чего-то сильно не хватает как в постели, так и вне ее, а как справиться с этим кризисом, даже не представляет. Постепенно выясняется, что ревновать мужа было глупостью: он актер, вступал в игривые диалоги с партнершей по спектаклю, и та самая СМС была репликой ее героини. «Ах, вы репетируете!» - проносится бегущей строкой в глазах у героини, когда она осознает свою ошибку, но механизм переосмысления своей супружеской жизни уже запущен.

Актер Александр Паль, режиссер Нигина Сайфуллаева и актриса Евгения Громова на премьере фильма "Верность"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Верность»– произведение чрезвычайно откровенное по нашим диетическим временам: Екатерина Громова и Александр Паль демонстрируют на экране такие актерские обнажение и проникновение, каких «Кинотавр» давно уже не видывал. Еще важнее, впрочем, их обаяние, которое компенсирует некоторую режиссерскую неуверенность. Сценарий назывался «Ревность», готовый фильм – «Верность», а во время съемок проект и вовсе носил чудовищное рабочее название «Звезд неверный свет» - все это как бы намекает нам, что Нигина Сайфуллаева отнюдь не сразу сформулировала для себя, о чем именно хочет снять кино. Она одаренный режиссер, на «Кинотавре» до сих пор не могут забыть ее бодрый и симпатичный дебют «Как меня зовут», да и «Верность» кажется глотком свежего воздуха на фоне традиционно малорадостной конкурсной программы. И все же найдется немало зрителей, которые сделают из «Ревности»-«Верности» пошлейшие выводы типа «хороший левак укрепляет брак». Может быть, специально для них Сайфуллаева придумала загадочные финальные сцены, из которых явствует, что не только укрепляет, но и разрушает, - и вообще все сложно, додумывайте сами.

Режиссер Нигина СайфуллаеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

* * *

Мудрая Ситора Алиева, программный директор «Кинотавра», заметила в интервью перед его началом: «Если вы вспомните выдающихся женщин в истории кино, то почти все они – и Кира Муратова, и Вера Хитилова, и Лилиана Кавани, и Лариса Шепитько – снимали так, что невозможно было понять, кто это снял, мужчина или женщина». В случае с фильмами «Давай разведемся» и «Верность» ни один зритель не ошибется с гендерной принадлежностью режиссера: это очень женское кино. Также и в случае с фильмом «Бык» никто не ошибется: это кино, снятое мужчиной, молодым и очень энергичным. Единственное, чего зритель нипочем не угадает – что в прошлом, до того, как стать режиссером, Борис Акопов был артистом балета. Свинтив от станка к камере, он обратился к «лихим 90-м», которые помнит приблизительно (в 1997 году, когда разворачивается действие «Быка», ему было 12 лет), но о которых очень хочет рассказать зрителю.

Бык – это прозвище героя, Антона Быкова, который в свои достаточно юные годы уже успел побывать за решеткой. Жизнь в мрачном подмосковном городе дает немного шансов уйти от криминала: вскоре Бык возглавляет банду таких же неприкаянных молодых людей и выполняет один специфический заказ колоритного криминального авторитета, оплакивающего гибель единственного сына и наследника. Заказ-то выполнен – но последствия для самого Быка будут катастрофическими.

«Бык», скорее всего, получит на «Кинотавре» приз за лучший дебют, да и если Юрия Борисова назовут лучшим актером, никто не расстроится. Хотя это не лучший фильм о 90-х, и криминальная составляющая – как раз наименее интересное, что в нем есть: талант Акопова ярче проявляется во вполне мирных, бытовых, юмористических сценах, а не в драматических эпизодах с выстрелами, разборками и убийствами, самое эффектное из которых впрямую заимствовано из бессоновского «Леона».

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