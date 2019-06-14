Директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин: От глобального потепления страдает Арктика и юг России

Недавно "КП" рассказывала о нашумевшем докладе австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration .

Его авторы Дэвид Пратт и Иан Данлоп рисуют апокалиптическую картину. Уже к 2050 году, то есть через 30 лет, из-за глобального потепления треть Земли превратится в пустыню, миллиард человек покинут свои дома, мегаполисы и целые страны перестанут существовать, погода изменится до неузнаваемости и во многих регионах станет просто несовместимой с жизнью.

А все потому (по мнению австралийцев, естественно), что климат меняется быстрее, чем принято думать. И средняя температура на планете вырастет на 3 градуса не к 2100 году, как считает большинство ученых, а к 2050.

В катастрофических прогнозах авторов доклада фигурируют США и Китай, Нидерланды и Средиземноморье, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Россия - нет. Значит ли это, что для нашей страны даже идущее семимильными шагами потепление не так уж страшно?

Комментирует Алексей Кокорин, директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF России):

- Очень маловероятно, что средняя температура на Земле повысится на 3 градуса уже к 2050 году. Но в чем я согласен с авторами доклада - готовиться надо к худшему. Ведь если не к 2050, то к 2100 году это и правда может случиться.

Если бы температура росла плавно, то для России с её холодным климатом это было бы неплохо. Но мы же видим, что происходит не так. Погода становится более контрастной, жара летом и оттепели зимой сменяются резкими похолоданиями. Так что потенциальные выгоды потепления для нашего сельского хозяйства, например, вряд ли будут заметными.

Кроме того, в России есть регионы, которые особенно уязвимы для глобального потепления. В первую очередь Арктика. Какие там 3 градуса! У WWF сейчас большой проект по особо охраняемым природным территориям в Арктике - Ненецком автономном округе, Таймыре, Чукотке. Мы в работе с этими проектами рассматриваем худший из всех возможных сценариев изменения климата в Арктике. В том числе частоту аномалий: сколько раз за десятилетие, в те же 2050-е годы, весна на Таймыре будет на 10 или даже 15 градусов теплее, чем в 1990-е.

Животным и птицам сложно перестроиться под такие быстрые перемены. Как вы научите олених рожать на месяц раньше? Они веками переходили реки по льду с новорожденными оленятами. Сейчас они подходят к реке, а лёд уже сошел. Сами оленихи переплывают, а оленята гибнут в холодной воде.

Это лишь один пример. Югу страны, Ставрополью и Астраханской области, угрожают засухи и инфекционные заболевания. Так что для России описанный вариант развития событий пусть и не катастрофичен, но тоже плох.

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