Светлана Бондарчук прилетела на «Кинотавр» с новым бойфрендом

Завтрак Hello!, который по традиции проходит в середине «Кинотавра», собрал почти всех звездных гостей кинофестиваля.

В этом году Светлана Бондарчук пригласила коллег на презентацию фильма Кантемира Балагова «Дылда», который спродюсировал рулевой «Кинотавра» Александр Роднянский. Напомним: эта картина о двух фронтовиках, вернувшихся с войны, получила в Каннах приз за лучшую режиссуру.

Хозяйку творческого завтрака сопровождал новый бойфренд.

Напомним: после развода с Фёдором Бондарчуком Светлана появлялась в свете с фотографом Сергеем Табуновым, который был младше ее на 12 лет. С ним же красавица в прошлом году прилетала на «Кинотавр». А в этом году рядом с блондинкой ее новый спутник Сергей Харченко, с которым Светлана встречается уже около года.

Светлана Бондарчук и Сергей Табунов в 2018 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый мужчина Светланы Бондарчук работает директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. У 45-летнего Харченко есть дочь от первого брака, с которой у Светланы сложились замечательные отношения. С отцом своих детей и своим бывшим супругом Фёдором Бондарчуком, который сейчас встречается с актрисой Паулиной Андреевой, Светлана тоже сохранила приятельские отношения.

Сергей Харченко работает директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правда, несмотря на своё присутствие на киносмотре, забежать на раут к экс-супруге у Федора Сергеевича на сей раз не получилось. Напомним: в эти дни в Сочи проходит 30-ый юбилейный фестиваль кино «Кинотавр». Председателем жюри в этом году стал актёр Константин Хабенский.

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