2019-06-14T18:29:16+03:00
Звезды

Юрия Шерлинга выгнали из театра кукол

Режиссер проработал меньше месяца, но за это время сумел настроить против себя коллектив
Татьяна ЗИМНЯЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Юрий Шерлинг.Юрий Шерлинг.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

75-летнего Юрия Шерлинга назначили первым заместителем директора театра кукол им. Сергея Образцова 23 мая. А уже 12 июня в День России куклы и артисты вышли на площадь под знаменитыми часами, чтобы записать обращение на горячую линию президента почти с мольбой убрать Шерлинга. Отправили они письмо и в Министерство культуры РФ. После этого директор театра принял решение: контракт с Шерлингом расторгнуть.

С чего все началось

30 апреля коллективу был представлен новый молодой, энергичный директор - Владимир Бакулев. Все было хорошо, он нашел общий язык с кукольниками. А 23 мая его заместителем пришел 75-летний Юрий Шерлинг, который в последнее время в основном прославился участием в скандальных передачах, посвященных разводу Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Есть мнение, что Юрий Борисович человек в театральном мире нерукопожатный. Несколько лет назад против него восстал коллектив ГИТИСа, куда его назначили и.о. ректора.

И вот теперь буза в кукольном театре. За несколько дней присутствия Юрия Борисовича сложилась нездоровая обстановка, он оскорблял, унижал актеров, угрожал им увольнением, запугивал и обвинял в некомпетентности. На стол директора полетели заявления «по собственному».

При этом интереса к самому театру Шерлинг не проявлял. За три недели он не посмотрел ни одного спектакля. Многие проекты – театральный фестиваль, масштабная выставка, издание журнала «Театр чудес», выпуск новых спектаклей, гастроли, телевизионные съемки оказались под угрозой срыва с его легкой руки.

Понятно, что такой бурной «деятельности» коллектив не обрадовался . И начал кричать SOS, сообщив во все инстанции, что в кукольном театре складывается "крайне тревожная и нездоровая обстановка, которая мешает творчеству".

Теперь неприятности позади: Шерлинга уволили. Директор Владимир Бакулев поддержал предложения артистов, связанные с музеем. Скоро начнут проводить экскурсии по закулисью, откроют для публики кабинет Сергея Образцова, причем музей будет работать не только для зрителей, пришедших на спектакли, но и для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Трамп обсудил с премьером Японии атаку на танкеры в Оманском заливе
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тыс клиентов российских банков
Картина Виктора Цоя "Рождение звезды" уйдет с молотка
Министра иностранных дел Украины могут отправить послом в США
«Укртрансгаз» сообщил о нехватки средств для закупки газа
Военная разведка США не пояснила, почему подозревает Россию в ядерных испытаниях
Уволенное президентом Молдавии правительство уйдет в отставку
Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"
В МИД РФ прокомментировали атаки на танкеры в Оманском заливе
TikTok согласился сотрудничать с российскими властями
МАК поминутно восстановил трагедию с "Сухим Суперджетом"
Глава МИД ФРГ: американское видео инцидента в Оманском заливе не доказывает вину Ирана
Зеленский сменил верхушку Нацгвардии и Госпогранслужбы
Мантуров: предварительный отчет МАК говорит о том, что системы SSJ-100 сработали штатно
Трамп не стал увольнять старшего советника за нарушение закона
Украинский КС уличил бывшего президента в превышении полномочий
Трамп заявил, что без него США и КНДР вели бы «большую войну»
В Грузии автомобиль с туристами сорвался с обрыва: Один человек погиб
В Украине повязали экс-главу ЦИК ДНР
Трамп: Тегеран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе
Самозанятые россияне смогут оплатить пенсионные взносы через приложение
Лукашенко пригласил Путина посетить II Европейские игры в Минске
Глава Центробанка не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки
Умерла старейшая жительница Британии. Ей было 112 лет
Минфин летом снова попробует "протащить" закон об онлайн-торговле алкоголем
Набиуллина: В мае цены на бензин в России выросли на 2,8%