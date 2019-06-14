Юрия Шерлинга выгнали из театра кукол

75-летнего Юрия Шерлинга назначили первым заместителем директора театра кукол им. Сергея Образцова 23 мая. А уже 12 июня в День России куклы и артисты вышли на площадь под знаменитыми часами, чтобы записать обращение на горячую линию президента почти с мольбой убрать Шерлинга. Отправили они письмо и в Министерство культуры РФ. После этого директор театра принял решение: контракт с Шерлингом расторгнуть.

С чего все началось

30 апреля коллективу был представлен новый молодой, энергичный директор - Владимир Бакулев. Все было хорошо, он нашел общий язык с кукольниками. А 23 мая его заместителем пришел 75-летний Юрий Шерлинг, который в последнее время в основном прославился участием в скандальных передачах, посвященных разводу Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. Есть мнение, что Юрий Борисович человек в театральном мире нерукопожатный. Несколько лет назад против него восстал коллектив ГИТИСа, куда его назначили и.о. ректора.

И вот теперь буза в кукольном театре. За несколько дней присутствия Юрия Борисовича сложилась нездоровая обстановка, он оскорблял, унижал актеров, угрожал им увольнением, запугивал и обвинял в некомпетентности. На стол директора полетели заявления «по собственному».

При этом интереса к самому театру Шерлинг не проявлял. За три недели он не посмотрел ни одного спектакля. Многие проекты – театральный фестиваль, масштабная выставка, издание журнала «Театр чудес», выпуск новых спектаклей, гастроли, телевизионные съемки оказались под угрозой срыва с его легкой руки.

Понятно, что такой бурной «деятельности» коллектив не обрадовался . И начал кричать SOS, сообщив во все инстанции, что в кукольном театре складывается "крайне тревожная и нездоровая обстановка, которая мешает творчеству".

Теперь неприятности позади: Шерлинга уволили. Директор Владимир Бакулев поддержал предложения артистов, связанные с музеем. Скоро начнут проводить экскурсии по закулисью, откроют для публики кабинет Сергея Образцова, причем музей будет работать не только для зрителей, пришедших на спектакли, но и для всех желающих.