2019-02-01T14:56:34+03:00
Звезды

Виталина Цымбалюк-Романовская не смогла взыскать с Джигарханяна 3 миллиона рублей

Суд не удовлетворил в полном объеме требования бывшей жены народного артиста СССР [видео]
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Народный артист России Армен Джигарханян был женат на Виталине Цымбалюк-Романовской Фото: Геннадий КАЛАШНИКОВНародный артист России Армен Джигарханян был женат на Виталине Цымбалюк-Романовской Фото: Геннадий КАЛАШНИКОВ
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Сегодня Кунцевский районный суд отказал в удовлетворении иска на 3 миллиона рублей, которая Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила Армену Джигарханяну. Суть этого иска о защите чести и достоинства, а также деловой репутации заключается в том, что еще в начале семейного конфликта Армен Борисович публично назвал Виталину «воровкой», «страшной дешевкой» и другими нескромными эпитетами. Кстати, их пару развели ровно год назад.

После этого почти весь прошлый год шли тяжбы за имущество, квартиры, которое Джигарханян легкомысленно записал на Виталину. Кроме того, в суде рассматривалось уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое возбудил против Виталины Джигарханян.

В результате в конце прошлого года суд признал Виталину виновной, назначил ей 200 часов обязательных работ и обязал выплатить бывшему мужу 200 тысяч рублей. Это решение суда Виталина и ее адвокат Лариса Широкова собирались обжаловать. Теперь добавится еще одна апелляция - на сегодняшнее решение Кунцевского суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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