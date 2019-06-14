2019-06-14T22:12:13+03:00
Звезды

Ани Лорак впервые после развода показала возлюбленного, который моложе ее на 15 лет

Певица поделилась интимными фото с Егором Глебом
Олег СЕМЕНОВ
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Ани Лорак выложила фото с Егором Глебом в свой Инстаграм.Ани Лорак выложила фото с Егором Глебом в свой Инстаграм.
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В прошлом году в семье Ани Лорак произошла настоящая драма. Певица узнала о предательстве мужа Мурата, который, как оказалось, изменял ей с разными женщинами. Певица решила сохранить достоинство, и никаким образом не выносить личную трагедию на всеобщее обозрение. Пресса из своих источников узнавала, что что браку пришел конец, Каролина приняла твёрдое решение развестись и перестала делить с мужем одну территорию.

Все это время вокруг ее личной жизни витали слухи разной степени тяжести. То у неё в любовниках певец-бизнесмен, то его отец, то она одна горюет. Правда стала всплывать последние две недели. В шоу-бизнесе начали шептаться о том, что 40-летняя Лорак нашла, наконец, свое счастье. Мол, молодой человек - саундпродюсер, работает с российским-бизнесом. Даже назвали имя ее возлюбленного - Егор Глеб. И сегодня тайное стало явным - певица выложила фото с парнем в свой Инстаграм. Тем самым она сделала свои отношения достоянием общественности, прекратив волну слухов вокруг своей личной жизни.

Ани Лорак и Егор Глеб Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ани Лорак и Егор ГлебФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На самом деле, как нам удалось узнать, парень действительно весьма талантлив в своём деле - сотрудничал и с Егором Кридом, и с Леной Темниковой, и, конечно же, артистами Black Star. Два года назад он работал и с Ани Лорак. Но тогда певица была «глубоко замужем», как, в принципе, и Егор (Глеб - это фамилия). Забавно, что новый возлюбленный Каролины - вылитый Егор Крид, с которым он очень дружен. Разве что татуировки в других местах. Молодому человеку 26 лет, и, выходит, он на практически 15 лет моложе Каролины. Но, судя по всему, девушку это не смущает - выглядит она прекрасно, и из отношения не похожи на мезальянс. «Красотка, такая девушка не должна быть одна» - поддержали Ани фоловеры в Инстаграме. Что же, ждём новых хитов и блестящих глаз под чутким руководством Егора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ани Лорак развелась с мужем-изменщиком

Певица Ани Лорак 31 января официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу. Супругов развели за 15 минут. Заседание по данному делу проходило в Шевченковском районном суде. Адвокаты певицы событие не комментируют. Подтвердила развод секретарь суда. Информации о том, кому достанется право опеки над общей дочерью Софией и как будет делиться имущество, пока нет (подробности).

Ани Лорак: "У меня новая жизнь и любовь".Один из последних постов Ани Лорак в Инстаграме вызвал много вопросов у фанатов, они подумали, что певица беременная, заподозрили, что у нее новые отношения.Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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