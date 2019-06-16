Ученые нашли способ снижения уровня аллергена кошек

От повышенной чувствительности к аллергенам кошек страдает без малого каждый пятый взрослый человек в мире. Ранее считалось, что единственным выходом в этом случае является предупреждение контактов человека с кошками. В связи с этим питомцам зачастую приходилось искать новый дом.

При этом причиной 95% реакций является белок Fel d1, который продуцируется в слюне и сальных железах кошек, а затем переносится на шерсть и кожу в процессе умывания и попадает в окружающую среду вместе с волосками и перхотью. Однако иммуноглобулин Y (IgY) способен подавлять выработку кошками аллергена Fel d1. К таким выводам в результате 10-летнего исследования пришли ученые, работающие в подразделении молекулярного питания PURINA. О своем открытии они рассказали на конгрессе Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии. Суть метода в том, что в рацион кошки включается специальный яичный продукт с высоким содержанием IgY.

Через три недели специализированной диеты количество аллергена на шерсти животных снижается в среднем на 47%. Следовательно, в окружающий воздух также попадает меньше аллергена, что, в свою очередь, значительно облегчает состояние людей, страдающих аллергией на кошек. Ученые подчеркивают, что применение специальной диеты вообще никак не сказывается на здоровье животных, а значит, может считаться абсолютно безопасным для них.

«Наше открытие может изменить подход человека к достижению контроля над кошачьими аллергенами», – заявил врач-иммунолог, глава подразделения молекулярного питания PURINA и один из руководителей исследования Эбенезер Сатьярадж.

«“Медицина охраняет человека, ветеринарная медицина оберегает человечество”». Эти слова выдающегося русского ветеринарного врача Сергея Степановича Евсеенко как нельзя лучше подходят к этому открытию. Возможность снизить чувствительность к аллергенам кошки дает нам надежду на то, что огромному количеству людей не придется расставаться со своими любимцами, а кошкам – искать новый дом. Нужно ли говорить, насколько это важно для эмоционального здоровья людей и благополучия животных?» – отметил президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа.