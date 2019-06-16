2019-06-14T22:57:22+03:00
Здоровье

Ученые нашли способ снижения уровня аллергена кошек

Раньше из-за этой распространенной проблемы питомцам зачастую приходилось искать новый дом
Поделиться:
Комментарии: comments1
Через три недели специализированной диеты количество аллергена на шерсти животных снижается в среднем на 47%.Через три недели специализированной диеты количество аллергена на шерсти животных снижается в среднем на 47%.
Изменить размер текста:

От повышенной чувствительности к аллергенам кошек страдает без малого каждый пятый взрослый человек в мире. Ранее считалось, что единственным выходом в этом случае является предупреждение контактов человека с кошками. В связи с этим питомцам зачастую приходилось искать новый дом.

При этом причиной 95% реакций является белок Fel d1, который продуцируется в слюне и сальных железах кошек, а затем переносится на шерсть и кожу в процессе умывания и попадает в окружающую среду вместе с волосками и перхотью. Однако иммуноглобулин Y (IgY) способен подавлять выработку кошками аллергена Fel d1. К таким выводам в результате 10-летнего исследования пришли ученые, работающие в подразделении молекулярного питания PURINA. О своем открытии они рассказали на конгрессе Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии. Суть метода в том, что в рацион кошки включается специальный яичный продукт с высоким содержанием IgY.

Через три недели специализированной диеты количество аллергена на шерсти животных снижается в среднем на 47%. Следовательно, в окружающий воздух также попадает меньше аллергена, что, в свою очередь, значительно облегчает состояние людей, страдающих аллергией на кошек. Ученые подчеркивают, что применение специальной диеты вообще никак не сказывается на здоровье животных, а значит, может считаться абсолютно безопасным для них.

«Наше открытие может изменить подход человека к достижению контроля над кошачьими аллергенами», – заявил врач-иммунолог, глава подразделения молекулярного питания PURINA и один из руководителей исследования Эбенезер Сатьярадж.

«“Медицина охраняет человека, ветеринарная медицина оберегает человечество”». Эти слова выдающегося русского ветеринарного врача Сергея Степановича Евсеенко как нельзя лучше подходят к этому открытию. Возможность снизить чувствительность к аллергенам кошки дает нам надежду на то, что огромному количеству людей не придется расставаться со своими любимцами, а кошкам – искать новый дом. Нужно ли говорить, насколько это важно для эмоционального здоровья людей и благополучия животных?» – отметил президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Черные точки на носу
Неизвестно, боялись ли так сильно черных точек на носу наши бабушки, но современная девушка после рекламной атаки телевизора готова положить жизнь и не одну полоску на нос ради того, чтобы избавиться от них. Помимо «наклеек красоты» в ход идут тоники, скр
Три необычных предвестника инфаркта
Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы
Новости 24
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города
Православные верующие празднуют День Святой Троицы
В Индии почти 30 человек стали жертвами аномальной жары
Великобритания намерена направить в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты судов
Меркель раскритиковали в недостаточных усилиях для улучшения отношений с Россией
Ученые выяснили необходимое время сна для хорошего внешнего вида
В Британии потерявший руку пожарный получил 1,5 миллиона фунтов стерлингов и бесплатный протез
Медведчук: цены на газ на Украине выросли более чем на тысячу процентов
Погода в Москве на 16 июня 2019 года: переменная облачность и дождь
В Японии неизвестный с ножом напал на полицейского и забрал у него табельное оружие
Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета
Трамп назвал ложью сообщения об усилении кибератак США против России
В соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара
Жертвами теракта в столице Сомали стали девять человек, 25 пострадали
На очередную акцию «желтых жилетов» во Франции вышли только самые стойкие
Взрыв в центре Киева разрушил три гаража, люди не пострадали
Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявлений Лондона об атаке на танкеры
Трамп: «Лондону как можно скорее нужен новый мэр»