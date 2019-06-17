2019-06-17T10:59:51+03:00
Экономика

Как Новосибирская область выигрывает борьбу за инвесторов

Новосибирская область сохраняет за собой статус одного из регионов-лидеров по привлечению инвестиций. Второй год подряд она входит в ТОП-20 Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах России
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Подписание соглашения о строительстве транспортно-логистического центра в Новосибирске.Подписание соглашения о строительстве транспортно-логистического центра в Новосибирске.
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Кроме того, Новосибирская область — по-прежнему единственная из Сибири в двадцатке лучших рейтинга.

В прошлом году в регионе стартовали восемь крупных проектов с общей суммой вложений свыше 34 млрд рублей. Текущий год также ознаменован притоком серьезных инвестиций.

Так, на Российском инвестиционном форуме 2019 подписано соглашение о строительстве в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области (ПЛП) завода компании PepsiCo. Ориентировочная сумма вложений в проект – порядка 12 млрд рублей.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

На Петербургском международном экономическом форуме 2019 подписаны соглашения о реализации на территории ПЛП двух масштабных проектов. Первое из них предусматривает строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ) в рамках федерального нацпроекта. Перерабатывающая способность нового ТЛЦ составит 300 тыс. контейнеров в год. В составе ТЛЦ будет сформирована терминальная, складская и таможенная инфраструктура, которая позволит предоставить грузополучателям полный спектр логистических услуг. Ориентировочный объем в инвестиций в проект — порядка 5 млрд рублей. Благодаря новому Центру Новосибирская область укрепит свой статус крупнейшего транспортного хаба за Уралом.

Еще одно подписанное соглашение — о строительстве в ПЛП производственно-логистического комплекса группы компаний «Алютех». Он станет первым полноценным производством всей товарной линейки группы компаний на территории России. Общий объем инвестиций в проект — более 1 млрд рублей.

Почему Новосибирская область?

Инвесторы, выбирая Новосибирскую область для локализации бизнес-проектов, принимают во внимание развитую транспортно-логистическую инфраструктуру региона: международный аэропорт, Транссибирскую железнодорожную магистраль, три федеральных трассы. В совокупности с географическим положением эти мощности позволяют распределять грузовые потоки, идущие с запада на восток, в том числе в страны Средней и Центральной Азии. Кроме того, Новосибирск богат высококвалифицированными кадрами: учиться в 34 вуза региона приезжают талантливые ребята со всей Сибири и из других субъектов федерации.

Индивидуальная работа скаждым инвестиционным проектом создает дополнительныепреимуществаНовосибирскойобласти.

- Мы изучали возможности трех сибирских регионов. Но подход Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, подход управляющей компании ПЛП был несколько иным — более качественным и убедительным. Эти нюансы определили выбор в пользу Новосибирска,– утверждает генеральный директор новосибирского филиала крупнейшей российской компании-производителя электротехнической и светотехнической продукции IEK Виктор Алексеев.

В Новосибирской области сформирован список направлений деятельности, которые представляют наибольший интерес для региона и получают поддержку.

Это проекты, связанные с пищевой и перерабатывающей промышленностью, производством стройматериалов,созданием инновационной продукции, объектов цифровой экономики, социальной инфраструктуры и так далее – более чем полтора десятка позиций.

Если инвестпроект попадает в этот список, ему могут бытьпредоставлены наиболее выгодные условия – ежегодно в Новосибирской области на меры господдержки предусмотрено порядка миллиарда рублей. Объем господдержки может составить до четверти объема инвестиционных затрат и даже больше, если проект входит в программу реиндустриализации экономики региона или реализуется в муниципальных районах области.

Ключевую роль в работе с инвесторами играет областное Агентство инвестиционного развития.

Агентство комплексно сопровождает инвестиционные проекты на всех этапах реализации: обеспечивает взаимодействие с органами власти и ресурсоснабжающими организациями, предлагает площадки со всеми необходимыми для бизнеса возможностями, помогает с разработкой бизнес-планов и механизмов финансирования проекта, подбирает региональные и федеральные меры государственной поддержки, консультирует по юридическим вопросам.

- Агентство – это единое окно, куда обращается инвестор, – подчеркивает генеральный директор АИР Новосибирской области Александр Зырянов. – По нашему мнению, предприниматель должен заниматься развитием проекта, а не отвлеченными вопросами. Самый дорогой ресурс инвестора – это его время, мы делаем все возможное и невозможное, чтобы его сберечь.

Видео

Подпись к видео – Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

www.air-nso.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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