В российских школах появятся цифровые библиотеки и онлайн-меню

К 2024 году Россия должна войти в десятку стран мира с лучшими системами образования. Именно такое поручение поставил президент Владимир Путин в майских указах. Выполнять это поручение планируется разными способами – например, с помощью развития школьной инфраструктуры и создания цифровой образовательной среды.

Именно для этого на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме было создано совместное предприятие «Просвещения» и «ИКС Холдинг» – «ИТ Просвещение», которое займется созданием новых технологических решений и внедрением их в школы.

– Это будут цифровые решения для учителей, родителей и учеников, в которых собраны различные образовательные методики, а также многое другое, – рассказывает вице-президент группы компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов. – По сути, мы возьмем уже существующий контент и разработаем электронную среду, которая повысит его функционал. Это технологии и продукты принципиально нового уровня, которые будут в полной мере соответствовать запросам рынка труда.

Например, в компании планируют разработать полноценные онлайн-платформы, где учителя, ученики и их родители смогли бы оперативно решать все текущие вопросы. Такой сервис будет автоматически отслеживать пробелы в знаниях учеников и предлагать методы их восполнения – это разгрузит учителя и позволит ему сосредоточиться на более интересных и творческих задачах. Появятся и другие технологии – например, цифровые библиотеки, сервисы по онлайн-заказу питания в столовых, и даже системы школьной навигации!

Конечно, для работы в таких условиях понадобятся и новые знания и навыки, поэтому особый акцент в «Просвещении» планируют сделать на повышении квалификации педагогов. Для этого будут созданы специальные сервисы для размещения информации по методической работе и содержанию образования – сценарии уроков, контент, вспомогательная литература и видео.

Такая система позволит решить сразу две проблемы, уверены эксперты. Первая – это верификация содержимого уже существующих онлайн-платформ. Педагоги уже сейчас могут делиться своими разработками и сценариями уроков, однако, чтобы другие учителя смогли ими воспользоваться, все эти материалы должны пройти проверку и рецензирование. С новыми сервисами все это будет проходить гораздо быстрее и проще. Вторая проблема – это сбор данных для школьной аналитики, которая позволит администрации принимать более оперативные и взвешенные решения, а также сделает все финансовые и управленческие процессы в школе более прозрачными.

Предполагается, что в результате совместной работы «Просвещения» и «ИКС Холдинг» появится уникальная образовательная онлайн-платформа, которая объединит десятки и сотни миллионов пользователей – больше, чем у любого зарубежного аналога! Эта платформа поможет решить задачи, заложенные в национальных проектах «Образование» и «Цифровая экономика», - электронный документооборот, платформа для обучения и взаимодействия педагогов, учащихся и родителей и разносторонний цифровой образовательный контент. Однако, помимо цифровых сервисов и систем, «ИТ Просвещение» займется созданием 80 инновационных центров образования по всей России:

– Эти центры будут обучать школьников и студентов новым профессиям, таким как цифровой юрист, цифровой учитель и так далее, – рассказала Юлия Шуткина, вице-президент «ИКС Холдинг». – Весь образовательный процесс в этих центрах будет ориентироваться на запросы бизнеса.

Не секрет, что система образования часто не успевает за меняющимся рынком труда – за то время, пока школы и вузы готовят выпускников, их знания и умения устаревают почти полностью. А интернет и цифровая среда помогут сгладить разрыв между теорией и практикой:

– Современным работодателям нужны конкурентоспособные и креативные сотрудники, подготовить которых можно, только используя более вдумчивый подход к формированию образовательной повестки, – считает Алексей Шаповалов. – Приведение системы образования в соответствие с запросами рынка труда поможет решить ряд важнейших вопросов. Например, это развитие региональных экономик, формирование новых культурно-технологических кластеров, напрямую влияющих на образовательный результат, а также снижение миграции выпускников региональных школ и вузов в крупные мегаполисы.