В Склифе опровергли выписку Бари Алибасова

Скоропалительная выписка и чудодейственное исцеление Бари Алибасова стали для всех неожиданностью. Все-таки выпить жидкость для очистки труб — это не шутки, тем более, что артисту уже 72 года, есть сопутствующие возрастные болячки. Конечно, хотелось бы верить в лучшее, но слишком много пробелов в этой истории. Почему Бари Каримовича вывезли тайно, если до этого из любой новости его сын и пиарщики устраивали целое шоу (даже водили экскурсии по девятикомнатным хоромам продюсера)? Где теперь Алибасов и зачем прячется? Почему больница в Казахстане, готовая принять его на реабилитацию, тщательно скрывается? Все мы помним селфи исхудавшего и заросшего Алибасова из палаты реанимации, которые предоставили в СМИ в качестве доказательств, что пациент очнулся от медикаментозного сна - так где же сейчас подтверждения: фото, видео, документы..?

«Комсомольская правда» попыталась связаться с супругой продюсера Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой он якобы сейчас находится где-то в Подмосковье, но безуспешно: с момента ЧП актриса ни разу не взяла трубку.

Тем временем, в справочной НИИ им. Склифосовского, где с 4 июня находился Алибасов, удивились новости о его выписке.

В Склифе опровергли выписку Бари АлибасоваФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Скажите, Бари Алибасова сегодня выписали? - спросили мы медиков.

- Нет, он находится в реанимации токсикологического отделения. Состояние тяжелое. Температура вечером накануне была 36,6, утром — 36,8.

- А у вас информация оперативно поступает - если бы его выписали после 12, вы бы уже знали?

- Да, оперативно. Вот я смотрю — он еще в токсикореанимации. Это сейчас. Новые сведения будут завтра утром, а все подробности — у лечащего врача.

Между тем, врачам разглашать информацию о состоянии больных запрещено — это могут сделать только родственники. Вот и получается, что если бы близким Алибасова зачем-то потребовалось выдумать историю с выпиской, опровергнуть это было некому.