«Спрятал на три дня в Подмосковье с Лидией Николаевной»: сын Алибасова забрал отца из больницы

Спустя почти две недели после отравления жидкостью для прочистки труб Бари Алибасов выписался из больницы. Что только продюсеру не предрекали — и месяц в реанимации, и тяжелую инвалидность (и даже «хоронили» несколько раз), а он в очередной раз доказал, что живее всех живых. Сегодня артиста отправили на амбулаторное лечение.

- Около часу дня я забрал отца из больницы, потому что его последняя гастроскопия и все анализы очень хорошие, - рассказал kp.ru Бари Алибасов-младший. - Мы приняли приглашение казахских врачей отправить папу туда на реабилитацию. За ним в Москву даже прислали частный самолет. Но есть проблема. Дело в том, что память к отцу окончательно так и не вернулась - последние два года стерлись. Но он очень ярко вспомнил Лидию Николаевну(Федосееву-Шукшину, супругу — Ред.), особенно, как они ездили в романтическое путешествие. Никуда лететь папа не захотел, устроил скандал:«Хочу быть с Лидией Николаевной!». Поэтому сейчас я его спрятал в Подмосковье на три дня, пусть побудет с супругой.

Бари Алибасов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А как он себя чувствует? Ведь говорили о тяжелом ожоге, об инвалидности…

- Ожоги зажили еще в пятницу, последний струп сошел еще в воскресенье. Я сегодня посмотрел его гастроскопию — там две маленькие болячки в желудке, вероятность, что под ними будет какая-то рана, которая закровоточит и приведет к летальному исходу, минимальна. Как врачи сказали, его скорее молнией убьет.

- А как ваш отец сейчас питается?

- Только детским питанием — у него сейчас диета как у больных с обострением язвы желудка. Но уже кушает сам, без трубочек.

- Он ходячий?

- Скорее, ползучий. Ходит с трудом — мы его поддерживаем. Пока передвигается как маленький ребенок.

- В планах у вас все-таки перелет в Казахстан?

- Пока не загадываю. Я отца уже семь раз похоронил, пока он был в больнице, поэтому уже ничего не планируем наверняка.

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с ожогом внутренних органов. Продюсер перепутал средство для прочистки труб «Крот» с соком – их бутылки оказались похожи. Свой 72-й день рождения Бари Каримович встретил в реанимации и почти шесть суток провел в состоянии медикаментозного сна. Когда музыкант проснулся, первое время не помнил себя и не узнавал близких. Сейчас семья Алибасова готовит иск в суд к производителям «Крота».

Тем временем поклонники Алибасова пристально следили не только за состоянием его здоровья, но и за судьбой любимого кота Чучи. Питомец продюсера пропал 11 июня во время пресс-конференции в квартире Бари Каримовича в Мерзляковском переулке. А 13 июня близкие продюсера стали жертвой мошенника. Он получил объявленное за Чучу вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, но отдал помощнице Алибасова другого кота. 14 июня настоящий Чуча найден в Столовом переулке в центре школы кунг-фу и совершенно безвозмездно возвращен сыну артиста. За последние дни, как уверяют пиарщики Алибасова, прославившийся Чуча получил предложения сняться в рекламе на общую сумму 150 тысяч долларов. Кроме того, сегодня аферист, обманувший близких артиста с фальшивым котом, вернул им сумму в 550 тысяч рублей — как выяснилось, похожего питомца мужчина украл у родственников.