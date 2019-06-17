Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Вот вроде бы «прижучило» правительство нефтяников - заключило с ними соглашение о заморозке розничных цен на топливо до конца первого полугодия. Впрочем, особого выбора у нефтяников не было. Правительство пообещало, что если бензин в стране будет дорожать (в последний раз цены на автозаправках резко подскочили осенью прошлого года), то на экспорт нефтепродуктов введут заградительные пошлины. А экспорт для любой нефтяной компании - главная статья доходов.

- Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, - обратился премьер Дмитрий Медведев к своему заместителю Дмитрию Козаку, курирующему топливный рынок.

Каждый понедельник Медведев созывает на совещание в свою подмосковную резиденцию «Горки» всех вице-премьеров.

- Надо разобраться, что это, - продолжал Медведев. - Если это какой-то просто всплеск, - это одна ситуация, а если - системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости, - заметил Медведев.

Впрочем, Дмитрий Козак уже был в курсе происходящего.

- Сегодня вечером у меня будут все нефтяные компании, в том числе обсудим и эту историю, - сообщил он.

- Проверьте, что там происходит, мне потом доложите, - поручил Медведев.

Если в среднем по России розничные цены на бензин марки Аи-92 выросли на прошлой неделе на 11 копеек, а на Аи-95 - на 10 копеек и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, то в Дальневосточном округе бензин дорожал сильнее. Цены на Аи-92 выросли там на 74 копейки (до 45,84 рублей за литр), Аи-95 подорожал на 67 копеек (до 47,51 руб. за литр).

Кстати, Медведев рассказал, что в ближайшие месяцы собирается посетить несколько регионов дальневосточного округа. Он также подписал распоряжение о подготовке кадров для Дальнего Востока. В Бурятии появится филиал Московского авиационного института, а в Забайкалье откроют филиал МИСиС.

На совещании также обсуждали развитие спорта. Медведев рассказал, что в регионах создадут детские футбольные центры. Они будут открыты на базе спортивных стадионов и площадок, построенных к Чемпионату мира по футболу. Как рассказала вице-премьер Ольга Голодец, футбол приобретает все большую популярность в России. Число взрослых и детей, занимающихся футболом в спортивных секциях, впервые превысило 3 миллиона человек.