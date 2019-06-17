2019-06-17T18:01:47+03:00
Общество

Ученые Института океанологии РАН изучат условия жизни черноморских дельфинов

Работы, которые не проводились с 1980-х годов, предложила провести и финансирует «Роснефть»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН приступил к масштабному изучению условий обитания черноморских дельфинов. Фото пресс-службы Института океанологии.Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН приступил к масштабному изучению условий обитания черноморских дельфинов. Фото пресс-службы Института океанологии.
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Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук (ИО РАН), при поддержке нефтяной компании «Роснефть», приступил к масштабному изучению условий обитания черноморских дельфинов. Исследование пройдет в два этапа. Морская экспедиция стартовала из города Сочи. После завершения судового этапа специалисты Института Океанологии РАН обследуют с вертолета МИ-8 часть прибрежной акватории.

Трехлетнюю программу «Изучение и мониторинг морских млекопитающих как индикатора устойчивого состояния экосистем Черного моря» нефтегазовый холдинг запустил в 2018 году. Исполнителем проекта выступил ИО РАН. Представители Российской академии наук с большим оптимизмом восприняли начинание. Поскольку масштабные работы по изучению черноморских дельфинов не проводились учеными с 80-х годов прошлого века из-за отсутствия достаточного финансирования.

Сотрудники Института Океанологии РАН планируют в июне провести исследования в особой экономической зоне на расстоянии до 180 км от берега на участке между Адлером и Керченским проливом. Затем группа обследует 12-мильную прибрежную зону на том же участке.

Эксперты считают, что исследования дельфинов необходимо проводить регулярно. Фото пресс-службы Института океанологии.

Эксперты считают, что исследования дельфинов необходимо проводить регулярно. Фото пресс-службы Института океанологии.

Осенью прошлого года сотрудникам Института Океанологии РАН в ходе первых этапов проекта удалось собрать уникальный материал о черноморских китообразных, но для выработки конкретных рекомендаций по мониторингу и сохранению этих животных исследования должны быть регулярными, отметила руководитель проекта, кандидат биологических наук Вера Краснова.

Эксперты отмечают, что забота об окружающей среде - неотъемлемая часть корпоративной культуры нефтяной компании. «Роснефть» делает все необходимое для обеспечения охраны окружающей среды, сохранения и восстановления природных ресурсов.

Так, в арктическом регионе компания, крупнейший недропользователь на шельфе России, проводит изучение белых медведей в районах перспективного освоения нефте-газовых месторождений в ходе ежегодных научно-исследовательских экспедиций «Кара-зима» и «Кара-лето». Белый медведь один из основных видов-индикаторов устойчивого состояния арктических экосистем. В ходе арктических экспедиций компания также проводит попутные биологические наблюдения за морскими млекопитающими и птицами Северных морей.

Кроме того, нефтегазовое предприятие поддерживает программы по изучению и сохранению популяций амурского тигра, дикого северного оленя на территории Эвенкии, сибирского соболя, а также атлантического подвида моржа.

Морская экспедиция стартовала из Сочи. Фото пресс-службы Института океанологии.

Морская экспедиция стартовала из Сочи. Фото пресс-службы Института океанологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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