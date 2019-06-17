Валдайский клуб провел семинар по итогам пленарного заседания ПМЭФ

На прошлой неделе на дискуссионной площадке клуба «Валдай» прошел семинар, посвященный содержанию пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, в котором впервые вместе с президентом России Владимиром Путиным участвовал председатель КНР Си Цзиньпин.

Предметом дискуссии собравшихся на площадке Клуба экспертов были проблемы устройства мировой экономики, ее регулирования, поднятые на пленарном заседании ПМЭФ-19, прежде всего, в речах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе экспертной дискуссии было отмечено, что происходящие тектонические изменения мировой экономики нуждаются в дальнейшем анализе, что на сегодняшний момент нет полной ясности, какие именно последствия указанные изменения будут иметь. Эксперты отметили, что особое внимание следует обратить на роль технологий, играющих роль основного драйвера экономического роста и на значение регионализма, образование новых региональных объединений и союзов для развития глобального управления.

Было высказано предположение, что региональная интеграция может оказаться важнейшим элементом трансформации глобальной экономической архитектуры. Данный процесс может идти через формирование платформы для взаимодействия между крупнейшими региональными интеграционными группировками, через то, что можно назвать «региональной двадцаткой».

Участники дискуссии сошлись во мнении, что главный вопрос в том, какие практические шаги должны быть сделаны, что следует предпринять в первую очередь.

Так, в контексте изменения мировой экономической архитектуры отмечена важность предложений российского президента по выводу за рамки торговых и санкционных ограничений медицинских и других товаров, имеющих гуманитарное значение. Отмеченная лидерами России и Китая важность региональных проектов, таких, как ЕАЭС и китайская инициатива "Один пояс - один путь" наряду с другими региональными инициативами в Евразии, могут дать важный импульс процессам открытости в мировой экономике в условиях отката процессов глобализации в развитых странах.

Также, считают эксперты, новые форматы мировых экономических отношений будут создавать региональные организации и центры интеграции подобные ШОС, которая из организации по безопасности начинает превращаться в экономический блок. ШОС может стать серьёзным игроком в выработке правил международного взаимодействия. При этом эксперты сочли, что регионализм – эффективная альтернатива "большой игре" между США и Китаем, в которую рискует превратиться мировая экономическая система.

Процессы регионализации мировой экономики были также проанализированы в докладе Валдайского клуба, подготовленного для ПМЭФ-2019 - о роли региональной интеграции в трансформации глобальной экономической архитектуры. Ключевым предложением доклада Клуба является формирование платформы для взаимодействия между крупнейшими региональными интеграционными группировками – так называемой «региональной двадцатки». Экспертное обсуждение на семинаре Валдайского клуба подтвердило значимость региональной интеграции как ключевого фактора в трансформации мировой экономической системы.

В своём выступлении на пленарном заседании Владимир Путин призывал адаптировать систему мировой торговли к современным реалиям и повышать эффективность работы Всемирной торговой организации. В ходе экспертного обсуждения отмечались трудности, с которыми сопряжено даже относительно ограниченное по масштабам реформирование существующих международных институтов, таких, как ВТО. Фактически эксперты указали на недостаточность реальных попыток изменить существующую структуру мировой экономики. Паллиативы в виде незначительных изменений в правилах функционирования многосторонних организаций сами по себе не могут дать качественных изменений для мировой торговой системы.

По существу, отмечали эксперты, в современном мире есть известное противоречие между необходимостью реформирования мировых институтов, необходимых для глобального регулирования нынешней сверхвзаимозависимой мировой экономики, и не меньшей необходимостью сохранения действующих организаций, которые продолжают играть важную роль в нынешней ситуации.

Некоторые участники дискуссии обращали внимание, что такие крупные мировые игроки, как Москва и Пекин, в целом выступают за сохранение существующих институтов глобального управления, предпочитают действовать в их рамках и, по крайней мере, пока не предлагают собственных моделей общего миропорядка и его финансовой архитектуры. Так, Китай, несмотря на свою экономическую мощь, не бросает явного вызова США.

Впрочем, отмечали эксперты, возможно весь вопрос во времени и в необходимости и Китая, и России провести определенные внутренние изменения в своих банковских сферах, повысить устойчивость собственных финансовых систем. Недаром Китай декларировал развитие по принципу "чертить радиусы, расширять круги", что означает, полагают эксперты, достижение Китаем своего пика могущества к 2040 году. И это приведет к постепенному увеличению пространства влияния Китая, динамичному расширению этого влияния далеко за пределы страны.

В ходе дискуссии отмечалась насущная необходимость дедолларизации, прежде всего, в связи с тем, что нынешний доллар явно превратился в инструмент давления эмитента на весь мир. Однако, вместе с тем, подчеркивалась и сложность этой задачи. Говорилось, к примеру, о том, что переход Московской биржи к торговле в юанях требует создания соответствующих условий. Так, нужен "своповый пул", способный покупать и продавать некий запас юаней, нужно дать возможность экспортерам в Китай пользоваться юанями, обменивать их на другие валюты. Едва ли, заключили эксперты, юань в ближайшее время сможет стать альтернативой доллару.

Эксперты с осторожностью высказывались о кредитной политике Китая. Заимствовать в юанях гораздо дороже, чем в долларах или даже рублях, так как китайские банки не готовы кредитовать нас по внутренним ставкам, отметили эксперты. Поскольку Россия показала, что способна выдержать санкционное давление на собственных средствах без китайских денег, в отношениях двух стран появляется некое равноправие, добавил эксперт.

Вместе с тем, отмеченные сложности могут быть решены именно в ходе региональных процессов. И на основе региональных союзов может быть постепенно создана общемировая сеть регулирования мировой экономики. Возможно, и нет необходимости искать сразу какие-либо глобальные решения, они сложатся в ходе взаимодействия региональных объединений и союзов, говорилось в ходе дискуссии.

Еще одной темой обсуждения стало технологическое развитие. Эта тема явственно прозвучала в выступлении российского лидера в ходе пленарного заседания ПМЭФ, когда президент Путин говорил о повестке технологического развития. Прозвучала попытка оценить то обстоятельство, что драйвер прогресса меняется, обратили внимание эксперты. Раньше это была торговля, теперь технологии. Между тем, и в торговой, и в технологической сфере разворачивается серия противостояний. На одном из внутренних выступлений Си Цзиньпин сказал, что торговые противоречия с США и воздействие на компанию Huawei могут заставить Китай предпринять "великий поход", напомнили участники дискуссии. На международных форумах китайское руководство высказывается осторожно – и выступление китайского лидера стало тому очередным подтверждением, однако это не значит, что Китай действует мягко, считают они. Китай прорабатывает тему стратегического манёвра, который начинается отступлением. По мнению экспертов, в этом содержится посыл к стратегическому партнёрству с Россией, который позволил бы выжить и одержать победу в этой технологической войне.

Касаясь собственно российско-китайских отношений, эксперты сошлись во мнении, что, несмотря на очевидные сложности, скорость развития отношений между странами впечатляет и что сам по себе российско-китайский союз стал очень важным элементом мировой политики и мировой экономики.

С итогами Петербургского международного экономического форума можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Кроме того, в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс размещены краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений на ПМЭФ-2019.