Где в Москве подростку летом заработать на смартфон

Пока выпускники 9-х и 11-х классов сдают экзамены, у всех остальных школьников наступили каникулы. И для многих подростков лето - прекрасная возможность попробовать заработать себе на смартфон, приставку или модные шмотки.

Найти себе подработку проще всего в интернете. Крупные сайты по поиску работы сейчас предлагают достаточно вакансий и для несовершеннолетних. Например, rabota.yandex.ru, hh.ru (раздел «Проекты/Работа» для подростков), ru.jooble.org (раздел «Работа для подростка»), msk-rabota.ru (выбрать закладку «Начало карьеры/студенты»).

Кроме того, подросткам рады и в городских центрах занятости: для них там тоже найдут занятие.

Согласно закону, устроиться на работу официально можно с 14 лет. Но и здесь есть ограничения. Во-первых, подростки до 18 лет не могут иметь дела с деньгами - так что подработать продавцом мороженого не получится. Во-вторых, рабочий день ограничен: 14 - 15-летним разрешено трудиться не больше 5 часов в день (не более 2,5 часа во время учебного года), в 16 - 17 лет - не больше 7 часов в день (в учебное время - не больше 3,5 часа).

1. Аниматор

Летом в парках отдыха работают не только аттракционы, но и детские площадки. Так что подросток может попробовать себя в роли аниматора - присматривать за малышами и играть с ними в игры. Альтернативный вариант - работа няней или репетитором с младшими школьниками.

Примерная зарплата: 1000 рублей за день.

Нюанс: скорее всего, потребуется оформить медицинскую книжку.

2. Консультант

На кассу подростка не поставят, но вот консультировать покупателей в магазине недорогой парфюмерии или в салоне сотовой связи - запросто! Ну и скидка для сотрудников может оказаться дополнительным стимулом попробовать себя в продажах.

Примерная зарплата: от 12 тысяч рублей в месяц.

Нюанс: подходит коммуникабельным ребятам.

3. Курьер

Желательно иметь самокат или велосипед, тогда доставка горячей пиццы или других покупок принесет гораздо больше удовольствия. Можно заработать неплохие чаевые за оперативность!

Крупные агрегаторы доставки еды не работают с несовершеннолетними. Но обычные районные кафешки и небольшие интернет-магазины активно набирают курьеров со свободным графиком.

Примерная зарплата: от 300 рублей за заказ до 25 тысяч рублей в месяц плюс чаевые.

Нюанс: нужна неплохая физическая подготовка.

4. Офис-менеджер

В период летних отпусков многие компании нанимают студентов для выполнения самых простых обязанностей - выписки пропусков, доставки документов внутри фирмы.

Примерная зарплата: от 12 до 25 тысяч рублей в месяц.

Нюанс: придется соблюдать рабочий график и дресс-код.

5. Смотритель зоопарка

Приглядывать за животными в небольшом контактном зоопарке: кормить, чистить клетки. Самое оно для тех, кому родители не позволяют завести домашнего питомца.

Примерная зарплата: от 700 рублей за смену до 20 тысяч рублей в месяц.

Нюанс: не для аллергиков.

Осторожно!

Школьников заманивают в наркобизнес

В соцсетях предлагают подработать курьером. Доставлять мелкие посылки, прятать их где-нибудь на улицах и в парках и отправлять описание, как их найти, в секретный чат.

Редкий ребенок догадается, что это доставка наркотиков. Тем более что зарплату обещают, по детским меркам, просто космическую - по 50 - 80 тысяч рублей в неделю! Между тем за распространение наркотиков наказание нешуточное: если ребенку исполнилось 16 лет - 5 - 6 лет воспитательной колонии. Тех, кто помладше, могут поставить на учет в полицию и наркодиспансер, а также отправить в спецшколу.

3 признака того, что подработка может обернуться колонией:

1. Все анонимно - никакого общения с работодателем и клиентами вживую.

2. Слишком большая зарплата за подозрительно простую работу.

3. Работать нужно с неизвестными веществами, порошками и таблетками - доставлять «конфеты» или «соли для ванн».