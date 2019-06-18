2019-06-18T11:23:15+03:00
Звезды

Александра Яковлева: «Мне помощь сейчас очень нужна. Но я не хочу клянчить деньги. Я хочу их заработать»

Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" рассказала, что деньги ей нужны на лечение от онкологии
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Актриса Александра Яковлева нуждается в финансировании лечения.Актриса Александра Яковлева нуждается в финансировании лечения.Фото: YouTube
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Недавно в эфире популярного телешоу Андрея Малахова 60-летняя актриса Александра Яковлева призналась, что борется с тяжелым недугом. Уже два года она принимает сильнодействующие, подавляющие раковые клетки препараты. Из-за болезни похудела на 20 килограммов.

По ее признанию в последнее время с ней происходят "жуткие вещи": она разругалась с подругой, ее предал самый близкий человек. Врачи в больнице сказали ее дочери, что Александре Евгеньевне жить осталось не больше трех месяцев. Болезнь показала, кто настоящий друг, а кто нет, на кого можно положиться, а кто, наоборот, отвернулся в самую трудную минуту.

Однако актриса не падает духом и продолжает борьбу за жизнь. Главной поддержкой для нее стала работа. Драматург Татьяна Москвина написала специально для Александры Яковлевой пьесу «Две женщины и лейтенант», у актрисы там бенефисная роль.

В эфире программы Александра Евгеньевна обратилась к своим поклонникам: «Приходите на спектакль, потому что человек живет, когда его обожают".

Актриса с Николаем Караченцовым на съемках фильма "Светлая личность", 1988 год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса с Николаем Караченцовым на съемках фильма "Светлая личность", 1988 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Казалось бы, логично было в такой ситуации обратиться с просьбой о деньгах либо о дорогостоящих лекарствах, но нет. Но она вместо этого приглашает на спектакль. Мы позвонили Александре Евгеньевне, чтобы узнать подробности. Возможно, после такого анонса в популярной рейтинговой программе все билеты уже раскупили.

- Билеты только начали покупать, после того, как люди посмотрели программу Андрея Малахова, поэтому мест пока полно, - сообщила Александра Яковлева. - В Интернете идет продажа билетов.

- Мы можем написать, что деньги от спектакля пойдут вам на лечение?

- Да, конечно. Мне помощь сейчас очень нужна.

- Наверняка у вас есть банковский счет, куда люди могли бы сделать перечисления?

- Я не хочу клянчить деньги. Я хочу их заработать.

- Это будет единственный спектакль или можно прийти и в другие дни?

- Таня Москвина специально для меня написала криминальную комедию «Две женщины и лейтенант», чтобы я играла, когда самочувствие позволяет. Трое актеров на сцене, у меня главная роль. Это премьерный спектакль.

- А следующий когда?

- Не знаю… Так что приходите.

P.S. Спектакль пройдет в городе Пушкин под Петербургом 19 июня в 19:00 в Доме молодежи «Царскосельский». Если будет аншлаг, этот факт зарядит актрису силами для дальнейшей борьбы с недугом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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