"За 60 лет впервые получил по зубам": директор Фонда Кино Вячеслав Тельнов рассказал "КП" о нападении

Фамилия исполнительного директора Фонда Кино Вячеслава Тельнова попала криминальные сводки. Он стал жертвой нападения, которое произошло прямо на улице. Неизвестный мужчина избил кинопродюсера и сбежал. Сейчас негодяя ищет полиция. Известно, что это не было ограблением. Скорее всего, у преступника был какой-то личный мотив.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", - сообщил "КП" Юрия Титов, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Москве.

Вячеслав Тельнов сейчас находится на больничном. О том как себя чувствует и что думает о случившемся он рассказал в интервью "Комсомолке".

- Чувствую себя неважно и морально и физически. Я от госпитализации отказался, сейчас дома нахожусь. Я потерял несколько зубов, все лицо в синяках. Дожил. За 60 лет впервые по зубам получил.

- Вам кто-то угрожал? Кому было выгодно это нападение?

- Ума не приложу, кто мог это сделать. У меня даже никаких предположений нет. Никто и никогда мне не угрожал. Я просто вышел на прогулку и неожиданно на меня налетел этот человек. Он ударил, сбил меня с ног, сфотографировал и просто убежал.

- То есть это не было ограблением?

- Он ничего не взял у меня. И во время избиения молчал, я вообще не понял, что ему было нужно.

Напомним, в полицию поступило заявление от Вячеслава Тельнова, который сообщил о том, что к нему подбежал неизвестный, несколько раз ударил его и скрылся.