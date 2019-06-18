Неизвестные избили главу Фонда кино Вячеслава Тельнова

СЕГОДНЯ 01:37 2019-06-18T02:01:17+03:00

Продюсер рассказал, что целью нападавших было не ограбление: они снимали происходившее на камеру телефона

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В ночь на вторник, 18 июня, стало известно об избиении заслуженного работника культуры России, исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Как рассказал сам кинематографист, неизвестные поджидали его у подъезда его дома, причем их целью было не ограбление, а именно побои. Свой «подвиг» преступники снимали на мобильник.

«Нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись», - сказал Вячеслав Тельнов ТАСС.

Продюсер добавил, что в ближайшее время он напишет заявление в полицию по факту нападения. Причем глава Фонда кино убежден, что напали на него не грабители. Как он себя чувствует, уточнять не стал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Вячеслав Тельнов был назначен исполнительным директором Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в ноябре прошлого года.

СПРАВКА «КП»

Вячеслав Николаевич Тельнов родился 7 сентября 1958 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге), в 1981 году закончил Северо-Западный политехнический институт по специальности радиоинженер, а через десять лет, в 1991 году — Высшие курсы руководящих работников при Ленинградском финансово-экономическом институте по специальности «Внешнеэкономическая деятельность».

С 1986 года работал на киностудии «Ленфильм» старшим администратором, занимал пост коммерческого директора студии «Экспериментальное Кино», был директором «Санкт-Петербургской студии документальных фильмов», а позднее возглавил киностудию«Ленфильм».

Тельнов – член Союза кинематографистов Санкт-Петербурга и Гильдии продюсеров России, Заслуженный работник культуры РФ. Входит в правительственный совет по развитию отечественной кинематографии.

ИСТОЧНИК KP.RU