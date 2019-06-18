Американцы могут обстрелять АЭС «Бушер» с российскими специалистами

Белый дом готовит жесткий ответ на атаку двух танкеров с нефтью в Оманском заливе 13 июня. Кто за ней стоит — точно не известно, однако США уже назначили виновника. И это — соседний Иран, их давний конкурент на Ближнем Востоке. Вот Вашингтон, ухватившись за мутную историю с танкерами, и хочет нанести «ограниченный воздушный удар» по ядерным объектам Исламской Республики.

Об этом со ссылкой на «анонимные дипломатические источники» сообщает израильская газета Jerusalem Post. «Президент США Дональд Трамп от идеи не в восторге, но может пойти на поводу у своих соратников, которые такой план поддерживают», — подчёркивают журналисты.

Какие объекты могут стать целями «ограниченного удара» — не сказано. Но один из самых известных — атомная электростанция «Бушер-2», на сооружении которой по экспортному контракту трудятся российские специалисты. Находится эта АЭС прямо на берегу Персидского залива, где в полной боеготовности крейсирует Пятый флот США.

— У такого «вброса» в исполнении израильской газеты есть три объяснения. Первое — это просто фейк. Например, американские СМИ два с половиной года рассказывали о «сговоре Трампа с Кремлём», которого, как показало расследование Минюста США, вообще не было. Соответственно, задача нынешнего «вброса» — дестабилизировать отношения в треугольнике Вашингтон-Москва-Тегеран и помешать мирному урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана, — сказал нам американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин. — Второй вариант — «контролируемая утечка» информации в СМИ. Её цель — надавать на Тегеран (и опосредованно — на Москву), чтобы те сократили свои аппетиты на Ближнем Востоке. Наконец, третий и наихудший вариант — журналисты каким-то образом раздобыли планы ракетно-бомбовых ударов и написали о них по собственной инициативе. Значит, вероятность большой войны на Ближнем Востоке вполне реальна. Тем более, что такой сценарий поддерживают очень серьёзные силы в администрации Трампа — например, его советник по нацбезопасности, известный «ястреб» Джон Болтон.