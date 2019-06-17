Моряки с атакованного в Оманском заливе танкера отправятся в Россию

СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-17T17:40:10+03:00

Не исключено, что экипаж доставит домой другой танкер [видео]

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Российские моряки, которые находились на атакованном в Оманском заливе нефтяном танкере, скоро отправятся домой. Пока не понятно, как именно экипаж попадет в Россию, вполне возможно, что они будут доставлены другим нефтевозом.

Сейчас 12 россиян дожидаются оформления всех необходимых документов в Дубае. Судовладелец решил переправить экипаж на родину. Процедура подготовки разрешений на выезд из страны будет завершена в ближайшие дни, сообщает сайт телеканала «Звезда»

Напомним, два танкера подверглись нападению 13 июня. США поспешили обвинить в произошедшем Иран и даже предоставили видео доказательств, якобы подтверждающих указанный факт. В отношении Тегерана допускается применение военной силы, в сторону залива выдвинулся американский ракетоносец.

Саудовская Аравия тоже обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе. Такое заявление Эр-Рияд сделал вслед за Вашингтоном и Лондоном.

После инцидента с двумя нефтеналивными танкерами в Оманском заливе Москва призывает к диалогу стороны, причастные к происшествию. Такой комментарий распространило Министерство иностранных дел России, отметившее рост напряженности в Оманском заливе, обусловленное линией Вашингтона по отношению к Тегерану.

А тем временем

Пытались сбить дрон, но не попали?

За несколько часов до того, как на танкерах в Оманском заливе прогремели взрывы, иранские военные засекли над водами американский беспилотник.

Источники в официальных кругах США сообщают о том, что Вооруженные силы Исламской Республики попытались сбить дрон зенитной ракетой, однако она не достигла своей цели и упала в воду (подробности).

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU