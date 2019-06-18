Россия превращается в страну работающих пенсионеров: таких уже 10 миллионов

Россия неумолимо стареет — такой вывод можно сделать из доклада Минтруда о социально-экономическом положении пожилых людей.

В нетрудоспособном возрасте (старше 65 - для мужчин, старше 60 - для женщин) находится каждый четвертый — это почти 38 млн чел. Самым «старым» регионом стала Тамбовская область – доля населения старше трудоспособного возраста на начало 2019 года составила там 31,3 %, а самыми «молодыми» оказались Чеченская Республика и Республика Тыва – «стариков» там 10,7 % и 11,8 %, соответственно.

Такая тенденция будет продолжаться и дальше. По прогнозу Росстата доля граждан нетрудоспособного возраста к 2025 году увеличится до 27,4% и составит 40,2 млн человек.

А вот смертность среди пожилых сокращается. Если в 2013 году она составляла 42,2 чел. на 1000 человек, то в 2018-м – уже 37,7. Растет и ожидаемая продолжительность жизни — за минувшие 5 лет она увеличилась примерно на год, и сейчас новорожденным мальчикам суждено в среднем прожить 67,77 лет, девочкам – 77,83 лет.

По данным Пенсионного фонда РФ, после выхода на пенсию трудиться продолжает каждый пятый. Это чуть менее 10 миллионов работающих пенсионеров на страну.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Преимущество пожилых работников - их дисциплинированность»

- В ближайшие десятилетия на рынке труда будет все больше людей старшего возраста, - сказала «КП» замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская. - Это связано не только с повышением пенсионного возраста, но и с общим старением населения, которое, кстати, касается не только России, но и другие страны мира.

- Не приведет ли это к снижению производительности труда?

- Это не до конца исследованный вопрос. Многие эксперты считают, что у пожилых людей производительность труда ниже, чем у молодежи. В России это связано еще и с тем, что люди, получив однажды образование, в дальнейшем его не улучшают. Не проходят переподготовку, не получают дополнительного образования. И навыки, полученные 30 лет назад, конечно, устаревают. Но ситуация может выровняться, если будет развиваться система дополнительного образования. Российский и зарубежный опыт свидетельствует, что пожилые люди реже берут больничный, несмотря на проблемы со здоровьем. Они более дисциплинированны, более мотивированы — это компенсирует некоторое несоответствие современным требованиям.

Среди пожилых есть состоявшиеся люди, квалифицированные специалисты — они будут востребованы.

С другой стороны, все развитые страны, в том числе и Россия, находятся в процессе деиндустриализации, развития сферы услуг. И там не так очевидна ни роль производительности труда, ни ее связь с возрастом. У пожилых людей здесь могут быть преимущества в виде большего опыта, эмоциональной устойчивости, навыков общения.

В продолжении трудовой деятельности есть польза и для самих людей в возрасте. Как показывают наши исследования, они сами говорят, что работа помогает им сохранить здоровье, это мотив оставаться на плаву, плюс дополнительная социализация. И все вместе положительно влияет на качество жизни.

- В докладе Минтруда отмечается, что доля работающих среди пенсионеров пусть немного, на 1%, но снизилась. С чем это может быть связано?

- В частности, и с тем, что люди, у кого есть такая возможность, уходят в тень — чтобы не лишаться региональных надбавок и индексации пенсий.

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