2019-06-18T18:55:53+03:00
Звезды

Вадим Галыгин стал отцом в третий раз

33-летняя супруга «комедийщика» подарила ему сына
Кира БУЛЫЧЕВА
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Судя по всему, роды прошли удачно, и счастливый папа был рядом со своей семьей в самый важный моментСудя по всему, роды прошли удачно, и счастливый папа был рядом со своей семьей в самый важный моментФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Практически все участники из «классического» состава Comedy Club - счастливые мужья и отцы. Исключая, конечно, Тимура Батрутдинова, который все никак не может найти свою любовь, периодически «подкатывая» к Ольге Бузовой. Вадим Галыгин, известный по шуткам про «сумку», сегодня снова стал отцом. Его жена Ольга подарила «комедийщику» второго ребёнка.

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Вадим Галыгин стал отцом в третий раз
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Пресса сообщала, что белорусский комик и его супруга ждали девочку. Но появился мальчишка. «Ура! Сын! Иван Вадимович» - написал Галыгин в своих соцсетях, поделившись фотографией с Ольгой и новорожденным. Судя по всему, роды прошли удачно, и счастливый папа был рядом со своей семьей в самый важный момент. Напомним, что Ольга Войнилович стала второй супругой Галыгина. Первая жена, модель Дарья Овечкина, подарила артисту дочь Таисию, которой в этом году исполнилось 19 лет.

До знакомства с Вадимом Ольга была солисткой группы «Топлесс». Но, судя по всему, выступала на сцене в одежде, вопреки названию. СМИ сообщали, что Войнилович не была той самой «разлучницей» - Галыгин стал с ней встречаться после развода. Первый сын у пары родился в 2011-м году, через некоторые время после свадьбы. Пацана назвали в честь отца Вадимом. После первых родов Ольга очень быстро пришла в форму. И сейчас, судя по всему, ей не составит большого труда сбросить то небольшое количество килограмм, появившихся во время беременности. Не так давно супруга Галыгина делилась фото с отдыха, на котором было видно, что благодаря генетике или же правильному питанию ей удалось сохранить хорошую форму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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