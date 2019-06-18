Территория абсолютного доверия

В этом году на ПМЭФ-2019 открылось «Пространство доверия». Это площадка, которая интегрирована в единое тематическое пространство «Территорию инноваций» и «Лабораторию социальных инвестиций». О том, что это такое и какие проекты реализуются на этой площадке «Комсомольской правде» рассказала заместитель директора Фонда Росконгресс, директор социальных программ, директор Фонда «Инносоциум» Елена Маринина.

- Елена, в этом году на ПМЭФ работал проект «Пространство доверия». Эта площадка впервые объединила «Лабораторию социальных инвестиций» и «Территорию инноваций». Расскажите об это подробнее.

- Это проект, выросший из социальной платформы Фонда «Росконгресс», который стартовал два года назад. Тогда это была маленькая территория, направленная на объединение НКО (некоммерческие организации – Ред.) и благотворительных фондов для того, чтобы они могли обсудить существующие проблемы. Мы ставили перед собой цель сформировать систему, в которой успешно коммуницировали бы и находили правильные решения представители трех секторов общества: деловые круги, бизнес и гражданское общество. Тогда основной нашей задачей было вовлечение гражданского общества в повестку экономического форума. За два года нам удалось сделать очень многое. Из маленького формата мы стали одной из центральных площадок, на которой происходит деловая программа со своей тематикой. Она ставит в центр внимания человека и мир вокруг него.

- Сколько сессий удалось провести в этом году?

- Около 20-ти. Это были сессии, направленные на решение социальных задач через взаимодействие благотворительного сектора, НКО и КСО (корпоративная социальная ответственность - Ред). Мы не ожидали, что так много зрителей будет присутствовать. Это говорит о том, что проблемы, которые мы поднимаем, интересны и важны для бизнеса.

- Расскажите про проекты, которые победили.

- В номинации «Развитие территорий» проект, посвященный разведению полисадников в индустриальных районах. Это очень добрая и мирная инициатива. Инициаторами этой идеи стали студенты. Они приходят в дома и квартиры, призывая жителей присоединиться к этому начинанию. В сфере инклюзии лучшим признали проект, в котором ребята записывают чувашские сказки и накладывают на них музыку. Так слепые дети в Чувашии смогут изучить традиции и культуру своего края через сказки с записью национального горлового пения.

- Сколько проектов приняли участие в конкурсе?

- Изначально мы получили около ста заявок. Сейчас их уже около двухсот. Два года назад, когда мы только начинали, нам приходилось объяснять, чем мы занимаемся и что такое «устойчивое развитие». Мы рисовали инфографику и рассказывали про 14 принципов ООН. Сейчас мы пришли к тому, что даже главная повестка Петербургского экономического форума - «Формируя повестку устойчивого развития». Это отчасти результат нашей работы. Сейчас очень активизировалось общество и деловые круги. Они сами приходят к нам и спрашивают, чем могут помочь.

Например, мы сейчас начали интересный проект с Фондом президентских грантов. Фонд предоставляет нам выборку из 18 проектов, а мы представляем их на двух питч-сессиях. Всем участникам выдается чековая книжка, в которой они могут написать сумму пожертвования. Также присутствуют представители прессы, которые выделяют этим проектам медиагранты. Мы выберем пять проектов, которые мы дальше будем вести в качестве наставников.