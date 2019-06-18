2019-06-18T21:27:10+03:00
Звезды

Анфиса Чехова защитила полных людей: «А вы знаете, что толстушки многих возбуждают!»

Телеведущая, возмутившись рекламой, что «жирное сексуальным не бывает», поделилась своим фото до похудения и рассказала, что ей нравятся мужчины «в теле»
Кира БУЛЫЧЕВА
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Анфиса честно говорит, что если публично гнобить полных людей, вряд ли они пристыженно побегут доказывать, что достойны любвиАнфиса честно говорит, что если публично гнобить полных людей, вряд ли они пристыженно побегут доказывать, что достойны любвиФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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41-летняя Чехова потратила много времени и сил на борьбу с лишним весом. Буквально на днях появился список продуктов, которые Чехова исключила из своего рациона, чтобы привести себя в порядок. Но по-прежнему темы, связанные с формами, не оставляют ее равнодушной. Сегодня она призналась, что была поражена рекламой министерства здравоохранения Краснодарского края, чьи креативщики поместили на плакат толстушку в пеньюаре с подписью «Жирное сексуальным не бывает». Чехова повесила фото 2015-го года, на котором она выглядит килограммов на 20 больше, чем сейчас. И сообщила, что этим снимком она присоединяется к флешмобу «Жирное сексуальным бывает», и считает необходимым выразить и свое мнение, так как и ей приходилось быть «жирной» в общепринятых нынче стандартах, да к тому же ее мама страдала ожирением с детства.

«Сегодня все бросились на борьбу с жиром. Некоторые мои коллеги нелицеприятно высказываются о полных людях, министерство здравоохранения решило мочить толстяков психологическими боеголовками, прямо перед выбором их ставит: «на диету или в петлю?».Толстяком быть стыдно, каждый ткнет тебя лицом в твой жир, толстяком быть обидно, потому что все едят такую же пищу, что и ты, но ты жирный, а они нет, и еще учат тебя, как тебе перестать жрать и заняться спортом. Помню как, в 90-х, сидя неделю на кефире, я делала мейк-ап 30-ти моделям, которые заказали на обед гамбургеры и молочные коктейли, и было непонятно, то ли меня от кефира раздуло, то ли у них в желудках живет селитёр».

achekhovaachekhova
Прислали мне тут в директ, рекламу по борьбе с ожирением от министерства здравоохранения Краснодарского края. Жирное сексуальным не бывает
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Чехова пытается донести до людей простые вещи - что мы все разные, и с нами случаются разные события, которые и формируют психологию. «В глубинной основе Ожирения лежат психологические травмы, которые именно этого человека привели к излишнему набору веса. Часто ожирение провоцирует неправильная работа гормонов, стрессы, паразитология и проблемы с органами пищеварения. Повышенный интерес к еде, это лишь верхушка айсберга» - говорит Анфиса.

Люди, в большинстве своем, примитивно устроены, они не хотят развиваться, они бьются до истерики за свои неверные мнения, ни на чем не основанные, не имея ни опыта в этой сфере, ни знаний! Поэтому главное, в чем обвиняется толстый человек, в том что он Ленивый, у него нет силы воли, он много жрет, и мало занимается спортом! Знали бы вы, сколько воли и упорства есть у толстых людей! У толстых людей каждый день Война»!

Анфиса честно говорит, что если публично гнобить полных людей, вряд ли они пристыженно побегут доказывать, что достойны любви. А меж тем, по мнению Чеховой, многим нравятся полные люди (и она не исключение), и «Порноиндустрия выпускает тоннами фильмы с толстушками. Статистически их не меньше, чем фильмов с девушками худощавого телосложения» - утверждает ведущая. «На этом люди зарабатывают миллионы! А знаете почему? Потому что секс с толстушками многих возбуждает!». Дальше Анфиса заметила, что браки ее полных подруг более счастливые - мужья с ними живут и считают сексуальными. Надо сказать, что интернет-пользователи поддержали 41-летнюю телезвезду, сказав, что и сами сталкивались с травлей по поводу веса. Будем надеяться, что после таких проникновенных постов люди и правда перестанут тыкать людям в их ожирение. А те, у кого лишнего веса действительно много, все же дойдут до врача и начнут заботиться о себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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