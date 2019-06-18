Анфиса Чехова защитила полных людей: «А вы знаете, что толстушки многих возбуждают!»

41-летняя Чехова потратила много времени и сил на борьбу с лишним весом. Буквально на днях появился список продуктов, которые Чехова исключила из своего рациона, чтобы привести себя в порядок. Но по-прежнему темы, связанные с формами, не оставляют ее равнодушной. Сегодня она призналась, что была поражена рекламой министерства здравоохранения Краснодарского края, чьи креативщики поместили на плакат толстушку в пеньюаре с подписью «Жирное сексуальным не бывает». Чехова повесила фото 2015-го года, на котором она выглядит килограммов на 20 больше, чем сейчас. И сообщила, что этим снимком она присоединяется к флешмобу «Жирное сексуальным бывает», и считает необходимым выразить и свое мнение, так как и ей приходилось быть «жирной» в общепринятых нынче стандартах, да к тому же ее мама страдала ожирением с детства.

«Сегодня все бросились на борьбу с жиром. Некоторые мои коллеги нелицеприятно высказываются о полных людях, министерство здравоохранения решило мочить толстяков психологическими боеголовками, прямо перед выбором их ставит: «на диету или в петлю?».Толстяком быть стыдно, каждый ткнет тебя лицом в твой жир, толстяком быть обидно, потому что все едят такую же пищу, что и ты, но ты жирный, а они нет, и еще учат тебя, как тебе перестать жрать и заняться спортом. Помню как, в 90-х, сидя неделю на кефире, я делала мейк-ап 30-ти моделям, которые заказали на обед гамбургеры и молочные коктейли, и было непонятно, то ли меня от кефира раздуло, то ли у них в желудках живет селитёр».

achekhova Прислали мне тут в директ, рекламу по борьбе с ожирением от министерства здравоохранения Краснодарского края. Жирное сексуальным не бывает

Чехова пытается донести до людей простые вещи - что мы все разные, и с нами случаются разные события, которые и формируют психологию. «В глубинной основе Ожирения лежат психологические травмы, которые именно этого человека привели к излишнему набору веса. Часто ожирение провоцирует неправильная работа гормонов, стрессы, паразитология и проблемы с органами пищеварения. Повышенный интерес к еде, это лишь верхушка айсберга» - говорит Анфиса.

Люди, в большинстве своем, примитивно устроены, они не хотят развиваться, они бьются до истерики за свои неверные мнения, ни на чем не основанные, не имея ни опыта в этой сфере, ни знаний! Поэтому главное, в чем обвиняется толстый человек, в том что он Ленивый, у него нет силы воли, он много жрет, и мало занимается спортом! Знали бы вы, сколько воли и упорства есть у толстых людей! У толстых людей каждый день Война»!

Анфиса честно говорит, что если публично гнобить полных людей, вряд ли они пристыженно побегут доказывать, что достойны любви. А меж тем, по мнению Чеховой, многим нравятся полные люди (и она не исключение), и «Порноиндустрия выпускает тоннами фильмы с толстушками. Статистически их не меньше, чем фильмов с девушками худощавого телосложения» - утверждает ведущая. «На этом люди зарабатывают миллионы! А знаете почему? Потому что секс с толстушками многих возбуждает!». Дальше Анфиса заметила, что браки ее полных подруг более счастливые - мужья с ними живут и считают сексуальными. Надо сказать, что интернет-пользователи поддержали 41-летнюю телезвезду, сказав, что и сами сталкивались с травлей по поводу веса. Будем надеяться, что после таких проникновенных постов люди и правда перестанут тыкать людям в их ожирение. А те, у кого лишнего веса действительно много, все же дойдут до врача и начнут заботиться о себе.