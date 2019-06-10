2019-06-19T00:25:43+03:00
Звезды

«Бокал шампанского и вкусная булочка»: Анна Седокова шокировала поклонников своей системой похудения

Певица рассказала, как сохраняет форму в отпуске, ни в чем себе не отказывая
Алена МАРТЫНОВА
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Анна Седокова проводит отпуск на острове Миконос без детейАнна Седокова проводит отпуск на острове Миконос без детейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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36-летняя экс-«ВИА Гра» Анна Седокова вырвалась из столичной тусовки на солнечный остров Миконос, где судя по фотографиям в Инстаграм, отдыхает без детей. В отпуске певица радует поклонников обилием откровенных фото и видео, в частности, с тренировок в спортзале, где Аня бегает в мини-топике, сотрясая дорожку пышными формами. Кадры из Греции один смелее другого: то Седокова на пляже в эротичном ракурсе, то гоняет на мотоцикле, то завтракает выпечкой, запивая ее шампанским вместо чая. Как оказалось, даже такие вольности не мешают звезде поддерживать себя в форме.

annasedokovaannasedokova
Даже такие вольности не мешают звезде поддерживать себя в форме
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- Я для себя выработала идеальную систему тренировок относительно моей жизненной позиции, - призналась певица подписчикам. – А позиция такова, что нужно себе позволять радоваться, баловать себя бокалом шампанского или вкусной булочкой (мое второе имя!). Итак, для меня идеальное время для тренировок – раннее утро. Я полтора часа утром занимаюсь и уже в 9.30 – 10 свободна. И такой хорошей девочкой себя чувствуешь, что можно себя хвалить и любить.

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Кадры из Греции один смелее другого
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Напомним, после недавнего скандала с отретушированными снимками певица решила худеть. Во время очередного отпуска Седокова похвасталась идеальной фигурой в красном бикини, а кто-то из соседей по отелю слил в Сеть реальные фото Ани с тыла, где хорошо заметен целлюлит. Артистке пришлось оправдываться – мол, формы не совершенны, но я же мама троих детей. И да – набрала пару лишних кило, надо худеть. Анна пробовала систему интервального голодания (не есть по 13-16 часов в сутки), но видимо, этот режим оказался для нее слишком строгим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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