Анна Седокова показала свой целлюлит: "Я мать троих детей. Я такая, какая есть!"

Анна Седокова, которая в настоящее время отдыхает с детьми в Турции, обратилась к поклонникам. На этот шаг 36-летняя певица пошла после того, как один из туристов опубликовал фотографию, на которой спиной стоит девушка в таком же купальнике, как Анна Седокова. У героини снимка отчетливо виден целлюлит.

На майские праздники Анна Седокова позволила себе хоть немного отдохнуть от плотного гастрольного графика. Вместе с тремя детьми она отправилась в солнечную Турцию. Стоит отметить, что впервые за долгое время артистка увиделась с младшей дочерью - семилетней Моникой. Девочка живет в Америке вместе с отцом, бизнесменом Максимом Чернявским.

Анна и ее наследники остановились водном из фешенебельных отелей Белека, самый скромный номер в котором обходится в 30 тысяч рублей в сутки. "Отдых с тремя детьми - это великолепно и не спорьте со мной. Ресторан рядом с бассейном обречен на вброс в него всего, что Гектор увидит ! Машинки, шлепанцы, столовые приборы, но мы справились!.. Алина уже нарушила все правила вождения нашего гольфкара. Правила придумали слабаки! А Моника... Моника - ангел. Сегодня мое утро началось с признания в любви: «Я так тебя люблю, мамочка...", - поделилась новостями с интернет-подписчиками звезда.

annasedokova Анна Седокова на отдыхе в Турции

Седокова не стесняется делиться откровенными снимками и демонстрировать соблазнительную фигуру в бикини. На одном из фото звезда лежит на шезлонге в ярко красном купальнике. Певица приняла позу, которая выгодно подчеркивала все изгибы ее фигуры.

Подписчики пришли в восторг от форм бывшей солистки "ВиаГры" и принялись нахваливать ее в комментариях. Однако вскоре появились и гневные сообщения. Мол, кто-то показал фото, на котором Анна Седокова стоит спиной к бассейну. И фигура героини снимки далека от идеала - там явно виден целлюлит. Между поклонниками возник спор - одни накинулись на провокационный снимок роскошной певицы, другие же принялись защищать любимицу и говорить, что она прекрасна в любом виде.

sedokovamoscow Кто-то сзади фотографирует Анну Седокову

Артистка решила высказаться и расставить все точки над "I" касательно своего целлюлита. Она выступила с заявлением, разместив в сторис обращение к поклонникам.

Артистка решила высказаться и расставить все точки над "I"

"Друзья, давайте мы завершим этот разговор. Я отдыхаю... Появились фотографии, когда я отдыхаю с детьми, и тут кто-то сзади меня фотографирует, еще что-то делает...", - начала свой монолог Анна Седокова.

Во время записи ролика знаменитость предстала в том самом красном купальнике. Она признала, что ее фигура далека от идеала: "Да, у меня есть целлюлит. Да, я пухленькая, да, я толстенькая. Да я некрасивенькая... Я не претендую на звание супер мега красавицы".

Во время записи ролика знаменитость предстала в том самом красном купальнике

Она также попросила не фотографировать ее сзади. "Потому что когда вы это делаете тайно... Вот какая я есть, такая есть... У меня трое детей. Я их очень люблю. И хочу с ними отдыхать, беситься у бассейна. И еще я люблю свое тело. Такое, какое оно у меня есть... Я не буду стесняться каких-то куриц или кур, которые меня фотографируют сзади. И вам не советую. Целую", - резюмировала Седокова.

Она признала, что ее фигура далека от идеала

Ранее знаменитость поделилась с подписчиками переживаниями о том, что набрала несколько лишних килограммов после рождения сына Гектора и пока никак не может их сбросить. Из-за плотного гастрольного графика артистка тредко посещает спортзал, хотя раньше делала это регулярно. Правда, большинство поклонников сходятся во мнении, что лишние килограммы звезду совсем не портят, а наоборот, добавляют сексуальности 36-летней маме троих детей.