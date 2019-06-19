Негромкая дата
19 июня день рождения выдающегося советского, белорусского и русского писателя-фронтовика Василя Быкова
Фото: В. Межевич/ТАСС
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Он родился 95 лет назад (умер в 2003 году). Приводим небольшую выдержку из его военной повести «Сотников»:
«Да, физические способности человека ограничены в своих возможностях, но кто определит возможности его духа? Кто измерит степень отваги в бою, бесстрашие и твердость перед лицом врага, когда человек, начисто лишенный всяких возможностей, оказывается способным на сокрушающий взрыв бесстрашия?».
ИСТОЧНИК KP.RU