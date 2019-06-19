Негромкая дата

Он родился 95 лет назад (умер в 2003 году). Приводим небольшую выдержку из его военной повести «Сотников»:

«Да, физические способности человека ограничены в своих возможностях, но кто определит возможности его духа? Кто измерит степень отваги в бою, бесстрашие и твердость перед лицом врага, когда человек, начисто лишенный всяких возможностей, оказывается способным на сокрушающий взрыв бесстрашия?».