Неожиданная версия: Сталин стал жестоким, потому что в детстве попал под колеса фаэтона

Мы не сможем полностью понимать историю родной страны, не зная историю болезней ее правителей, считает руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ, гериатр Валерий НОВОСЕЛОВ.

Жуткий красный террор, братоубийственную гражданскую войну сто лет назад он объясняет недугом Ленина.

ПОД ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»

Валерий Михайлович - единственный врач-исследователь, державший в руках «Дневник врачей В.И.Ульянова (Ленина)». Его вели с 28 мая 1922 г, сразу после первого инсульта вождя, до момента его кончины 21 января 1924 г. Лечением Ильича занимались в тот период 30 (тридцать!) ведущих докторов России и Германии.

- Срок секретности подобных документов ради сохранения врачебной тайны по закону составляет 75 лет, - говорит Новоселов. - Он истек в 1999 г. Но сразу был продлен еще на 25 лет. По просьбе племянницы вождя Ольги Дмитриевны Ульяновой, умершей в 2011 году. В 2017 г я все же добился в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) допуска к «Дневнику». «Как исключение, для научной работы». Более двух месяцев работал с ним в читальном зале. Самое важное успел подробно законспектировать в ноутбуке. А потом мне запретили работать с ним.

Официальная причина смерти Ленина – атеросклероз. Однако нигде и никогда эту болезнь не лечили курсами препаратов мышьяка, висмута, йода и мазями на основе ртути! Сразу же отметаю ходящие до сих пор версии о сознательном отравлении вождя мышьяком, ртутью. Внимательно изучив «Дневник», я со всей ответственностью заявляю: 30 врачей высочайшего уровня, российских и немецких, наблюдали, консультировали, лечили Ульянова по самым высоким европейским стандартам того времени. Увы, вылечить его тогда было невозможно.

Валерий НОВОСЕЛОВ. Фото: Личный архив

На самом деле Ленин умер от neurolues (syphilis, lues) – хронического инфекционного заболевания с полиорганным поражением и со стадийным течением, вызываемого бледной трепонемой (treponema pallidum). Это третичная форма люэса. А проще – нейросифилис. Очень распространенная в ту пору болезнь как в России, так и в Европе. Медицина еще не знала антибиотиков.

В нашем случае важен такой нюанс. Нейросифилис вызывает серьезные изменения в мозге. Вот что писал про своего пациента Ульянова врач Адольф фон Штрюмпель: «Рядом с признаками начинающейся умственной слабости обнаруживается часто, с другой стороны, ненормальная раздражительность. Больной впадает в возбуждение, в гнев и т.п.» Отсюда, считаю, странная жестокость вождя после октябрьской революции, объявление красного террора, многочисленные резолюции «Расстрелять!» Ленин еще за несколько лет до первого инсульта в 22 году жаловался на головные боли, проблемы с нервами. Запущенная болезнь давала о себе знать.

Осенью выйдет документальная книга доктора Новоселова об истинной болезни Владимира Ильича. На Уральском демографическом форуме он выступал с докладом "Взгляд на болезнь Ивана Грозного глазами лечащих врачей В.И. Ленина". Разумеется, медицинских документов той поры не сохранилось. Но по многим признакам Иоанн страдал третичным сифилисом в параноидальной форме. В 1963 году эксгумировали останки царя и его сына. Содержание ртути было превышено в сотни раз. Производные ртути использовались в лечении люэса с 16 века вплоть до 1960-х годов. Эта болезнь и могла вызвать удивительную лютость царя, прозванного Грозным? Собственного сына убил! Хотя в начале царствования он был добрым, мудрым правителем. От люэса, считает Новоселов, и сексуальная распущенность Иоанна, менявшего жен, как перчатки, что не в традициях русских самодержцев. Дети росли болезненными из-за врожденного сифилиса. Отчего прервался род Рюриковичей и стали царствовать Романовы.

Интервью с Новоселовым о болезни Ленина было опубликовано в апреле. Многие читатели спрашивали, чем объяснить патологическую жестокость Сталина? Этот вопрос интересовал и меня. «Для этого надо внимательно изучить истории болезни пациента Иосифа Джугашвили,- ответил по весне Валерий Михайлович. – Официально все эти документы закрыты до 2028 года. Конечно, ряд историков имел к ним доступ, что-то уже публиковалось. Но их прежде всего интересовала причина смерти «отца народов», было ли отравление. А для выявления причин жестокости надо знать, чем он болел до 37 года. Так что дождемся 2028 года. Тогда и поговорим. Если секретность не продлят, как в случае с пациентом Ульяновым». На том и порешили.

Издательство «Вече» выпустило объемную книгу Чигирина «Сталин. Болезни и смерть».

ПО ОТЧЕСТВУ ИЛЛАРИОНОВИЧ

…На днях звонит Новоселов: «Приезжай! Есть все истории болезней Сталина!»

Дело было так. 4 марта 2015 года, к очередной годовщине смерти «отца народов», на РТР вышла передача «Как умер Иосиф Сталин». На ее записи историк Иван Чигирин познакомился с внуком вождя Евгением Яковлевичем Джугашвили, сыном Якова Сталина. Позже тот выдал историку нотариально заверенное разрешение на ознакомление с документами, составляющими «тайну личной жизни» Сталина и их публикацию. Издательство «Вече» выпустило сейчас объемную (558 страниц!) книгу Чигирина «Сталин. Болезни и смерть». В ней впервые публикуются истории болезней вождя с 1921 года, а также почасовые записи о состоянии больного и его лечении в марте 1953 г., хранящиеся в фонде 558 РГАСПИ (Российском государственном архиве социально-политической истории).

С интересом рассматриваем с Валерием Михайловичем копии документов в этой книге. Первая история болезни была заведена 25 марта 1921 года. В городской больнице К.Т.Солдатенкова (ныне – Боткинская). Документ еще с дореволюционными «ятями». И пациент еще не Сталин в нашем понимании, а всего лишь один из жителей Кремля – «народный комиссар государственного контроля. Православный, женатый, грузин.» Потому, видно, отчество ошибочное: Сталин Иосиф Иларионович. Пациенту удалили аппендикс. Он провел в больнице 14 дней. При выписке врачи дали рекомендацию: «Считаем совершенно необходимым поездку на (южный ) Кавказ для проживания там не менее полтора месяца в условиях полного покоя и хорошего питания. Кавказ считаем более рациональным для больного, как для горца. В.Соколов, Розанов.»

Первая история болезни была заведена 25 марта 1921 года. В городской больнице К.Т.Солдатенкова (ныне – Боткинская). Документ еще с дореволюционными «ятями».

Сталин уехал отдыхать в Нальчик. Но постоянно отвлекался на доклады, конференции. Ленин 4 июля даже запросил Орджоникидзе, почему наркома оторвали от отдыха, просил прислать заключение врачей о состоянии его здоровья. 20 июля он вновь потребовал от Оржоникидзе сообщить, на сколько дней отрывали Сталина и дать фамилию, адрес лечащего врача. Как видим, заботился Владимир Ильич о здоровье Иосифа Виссарионовича.

В книге Чигирина «Сталин. Болезни и смерть» впервые публикуются истории болезней вождя с 1921 года, а также почасовые записи о состоянии больного и его лечении в марте 1953 г., хранящиеся в фонде 558 РГАСПИ.

"НЕ ПРЕВРАЩАТЬ НОЧЬ В ДЕНЬ И МЕНЬШЕ АЛКОГОЛЯ!"

Следующую историю болезни Сталина И.В. завели 24 марта 1923 года в «Кремлевской поликлинике по специальностям при Санитарном управлении Кремля». Новый пациент уже Генеральный секретарь ЦК. Осматривали его известные профессора Миньковский, Ферстер, Крамер, лечившие самого Ленина. Вот первая запись в карте.

Жалобы: Забывает имена, когда устает. В это время бывают иногда головокружения. Дрожание рук. Боли в мелких суставах рук и ног.

Диагноз: Ревматический полиартрит. Неврастения.

Прописано лечение: салициловая кислота 3.0 – несколько дней подряд, глицерофосфатн. Летом – Ессентуки 1.5 месяца, Кисловодск 2 недели (ванны сернощелочные и водные).

1927 год. Заключение консилиума с участием заграничных профессоров. «Двусторонний ринотонзиллит, хронический. Миалгия и артрит левой верхней конечности. Назначено: специальное лечение зева и миндалин, как очага, дающего частые обострения ревматических явлений. Ежегодно желательно курортное лечение в Мацесте. Необходим режим рабочего времени, 2 дня в неделю свободных.»

Еще одна настойчивая рекомендация в том же году. «Урегулировать образ жизни: своевременное принятие пищи и своевременный сон. Не превращать ночь в день. Меньше алкоголя, меньше курева. 2 дня в неделю свободных от работы. Ежегодно повторять курлечение в Мацесте. Супинаторы в обувь. Краузе, Ферстер, Розанов, Елистратов.»

"КОКАИН В КАЖДУЮ НОЗДРЮ"

Из рассекреченных историй болезни доктор Новоселов выписал недуги, которыми вождь страдал с раннего детства до 1937 года. Вот этот список (анамнез):

Малярия в детстве (точная дата не указана).

Ушиб левой руки в 6 лет, осложненный нагноением в локтевом суставе.

1908 г. Возвратный тиф.

1915 г. Суставной ревматизм, периодически осложняющийся.

1921 г. Аппендектомия.

1923 г. Ревматический полиартрит. Неврастения.

1926 г. Грипп.

1927 г. Хронический ринотонзиллит. Миалгия. Артритизм. Рентген выявил «старый, в настоящее время совершенно не активный туберкулез, преимущественно справа. Обезыствленный очаг в правой доле.» Тогда же отмечалось «весьма пониженное давление при диастоле, вероятно, вследствие старого туберкулеза. Признаков мышечной слабости сердца не имеется.» (Давление тогда было 120(115) / 65(60) Гипертония у вождя началась в 40-х годах.)

1928 г. Альвеолярная пиорея.

1929 г. Грипп.

1937 г. Миостения. Фолликулярная ангина. (Ангинами часто страдал и в прежние годы)

В 46 лет генсек весил 70 кг при росте 171 см.

Недуги, которыми вождь страдал с раннего детства до 1937 года. Фото страниц книги Чигирина «Сталин. Болезни и смерть»

- Валерий Михайлович, в медицинских документах у пациента отмечено сращение пальцев на левой ступне. Второй и третий, значилось в особых приметах революционера у царской охранки. Это считается нехорошим признаком. В 20-е годы по Москве загуляли слухи, что у Сталина на левой ноге – шесть пальцев! Так называемое «сатанинское копытце». Из-за чего Булгаков вынужден был сменить первоначальное название мистического романа «Копыто инженера» на нейтральное «Мастер и Маргарита». Хотя он оставил в тексте больную левую ногу Воланда. Уж не это ли «копытце» и вызвало беспримерную, подчас дьявольскую жестокость отца народов?

- Сросшиеся пальцы – всего лишь один из признаков атавизма, хорошо известный медицине. Такое бывает…

- Может, сработало родовое проклятие его отца-осетина? Два первых ребенка в семье Джугашвили умерли младенцами. Сосо тоже родился слабеньким, часто болел. Чтобы снять с малыша проклятие, семья по древнему осетинскому обычаю принесла в родовом святилище жертву - черного барашка. А также три ритуальных пирога и чашу черного пива. А потом еще молебен в церкви заказали. Мальчик выжил. Возможно, заплатив за свою жизнь жестокостью, жертвой которой стали миллионы советских людей.

- Не забивайте голову мистикой. Я врач, оперирую научными фактами.

- А не был ли Генсек наркоманом? 31 августа 1944 г профессора Виноградов и Преображенский прописали ему "капли в нос - кокаин 1% - по 5 капель в каждую половину носа через 2 часа." Эти кокаиновые капли в каждую ноздрю встречаются еще не раз.

- Наркомания тут ни при чем. Это всего лишь история медицины. Кокаин прежде использовался как лекарство.

УШИБ РУКИ И ГОЛОВЫ

- В чем же тогда причина его жестокости? Ведь венерическими заболеваниями, тем же люисом кремлевский пациент не страдал. Так прямо записано в его карточке.

- В «Дневнике лечащих врачей Ленина» тоже не было диагноза «люис». Но все лечение было антисифилитическое. Мышьяк, ртуть, пробы реакции Вассермана… Видимо, странная форма «Дневник» была выбрана, чтобы скрыть диагноз. Ведь настоящей «Истории болезни В.И.Ульянова» нет. У Сталина – типичный медицинский документ со всеми диагнозами. И лечение соответствовало его заболеваниям. Регулярно был на курортах по предписанию врачей.

1923г. 1.5 месяца в Ессентуках, 2 недели в Кисловодске. 1926 г - Мацеста. 1927 г. Сочи 5 недель. 1928 г. Сочи 7 недель. 1929 г. Сочи 7 недель.

- Да уж, сифилис на курортах не лечат…

- Продолжал он курортное лечение в 30-е, 40-е годы. В книге есть подробная документация об этом, все процедуры, ванны расписаны. И никакого мышьяка с ртутью…

- Моя родственница работала на дачах вождя в Сочи, на озере Рица, а ее муж – в охране этих объектов. Все не соберусь записать ее воспоминания о Сталине, других кремлевских отдыхающих. Но все же, Валерий Михайлович, почему вождь был так жесток?

- У вождя явно прослеживаются признаки паранойи. Подозрительность, постоянный поиск врагов… Но нет документальных доказательств. Записей осмотра невропатолога, психиатра, клинического психолога. Возможно, они и были, но позже записи уничтожили. Хотя… Крамер и Ферстер, осматривавшие Сталина в 1923 году, невропатологи. Если бы они заметили паранойю, то обязательно зафиксировали бы в карте нового пациента. Ведь записали же они неврастению, плохую память. Должность генерального секретаря в то время не была такой уж знаковой. И никто потом этот диагноз не вымарал в карте.

- Но, говорят, диагноз «паранойя» отметил знаменитый академик Владимир Бехтерев, консультируя генсека в 1927 году. За это его отравили.

- Бехтерев – мировое светило в области психиатрии, изучения головного мозга. Пышущий здоровьем богатырь, в 70 лет женился на сорокалетней. И надо же…Сходил в Большой театр, скушал пирожное и умер со всеми признаками отравления мышьяком. Вместо того, чтобы сделать токсикологическое исследование, труп тут же кремируют…

Недавно у меня был в гостях академик Святослав Медведев, правнук Бехтерева, сын легендарной Натальи Петровны. Такой же здоровяк, как и предок. Мы откровенно обсуждали с ним эту тему. Медведев уверен, что прадеда отравили из-за Ленина, а не из-за мифической паранойи Сталина. В их семье всегда так считали. Владимир Бехтерев дважды осматривал Ленина, настаивал на антисифилитичном лечении. Вскоре он должен был выехать на международный конгресс, где его наверняка спросили бы о причине смерти Ильича. И академик мог сказать западным коллегам про люис. Потому-то Сталин дал команду его отравить.

Что же касается жестокости самого отца народов… Повторяю, поскольку нет записей подробного его осмотра специалистами-неврологами, можно сделать лишь предположение. На мой взгляд, две причины могли привести к энцефалопатии (поражению) головного мозга Иосифа Джугашвили.

80 процентов – та самая травма левой руки шестилетнего Сосо. Это была не просто травма. Переходя улицу, ребенок был сбит фаэтоном, конным экипажем.

- Мать его вспоминала, что Сосо потерял сознание, целых две недели не мог говорить. Жизнь ему спасли фельдшер Ткаченко и врач Любомудров. Даже денег не взяли!

- Представляете, какой силы был удар! Не только по руке, но и по голове. У Сталина была «сухорукость». Судя по медицинской карте, динамометрия (метод измерения силы сокращения различных мышечных групп, - Авт) правой руки генсека – 40, левой – 21. В два раза слабее! Врачи отмечали «неполные движения в левом лучевом суставе, атрофированные мышцы левого плеча и предплечья». Пациент постоянно жаловался на боли в пальцах левой руки. Вот запись от 10.9.26 г. «Под влиянием лечения и мацестинских ванн боли в левой руке значительно меньше.»

И если он всю жизнь физически страдал от детской травмы, такие же изменения могли быть и на психическом уровне. Важен такой момент: мозг окончательно формируется к пубертату – 13-16 годам. Травма в 6 лет могла привести к нарушению формирования определенных структур мозга, вызвала жестокость, подозрительность. Стань он пастухом овец, как предки отца, или православным священником, как хотела мать, эту жестокость испытали бы лишь окружающие. Но Джугашвили стал первым лицом громадного государства под названием Советский Союз…

- А 20 процентов на какую болезнь отводите?

- На изменение психики будущего генсека мог подействовать возвратный тиф в 1908 году. В Тифлисе. Это сложное заболевание. Бывает пандемический, бывает эпизодический. Вши виной, либо спирохетоз, один из видов боррелиоза. Спирохета…

- Бледная?

-Нет, нет, нет, не сифилитическая! Повторяю, сифилиса у Сталина и в помине нет.

- Версии принимаются. Но у читателей может возникнуть закономерный вопрос: почему гериатр, специалист по болезням пожилых людей, взялся рассуждать о такой сложной субстанции, как головной мозг?

- Моя вторая медицинская специальность – невролог. 30 лет назад, после окончания мединститута, поступил в очную аспирантуру Института мозга при Академии медицинских наук. Там мне дали сложную тему изучения механизмов старения мозга с сосудистым поражением атеросклеротической природы. Чем, как предполагалось тогда, страдал Ленин, чей мозг хранился в институте. Главным исследователем болезни, смерти Ленина был академик РАМН Юрий Лопухин. Он призывал открыть все медицинские документы вождя, чтобы поставить ему окончательный диагноз. После смерти Юрия Михайловича в 2016 году я решил завершить его дело. Добился допуска к засекреченным «Дневникам». Так что интерес к «мозгам великих» давний, профессиональный.

НЕ ОТРАВЛЕНИЕ, А ИНСУЛЬТ

- Как вы считаете: Сталина действительно отравили соратники, как утверждают некоторые историки?

- Я внимательно изучил опубликованные в книге Ивана Чигирина медицинские документы о последних днях жизни вождя. Никаких оснований за отравление в них я не увидел. Говорят, какие-то документы были уничтожены. Но я не хочу заниматься конспирологией. Несомненно, у него произошел тяжелейший инсульт в ночь с 1 на 2 марта. Типичный, с потерей сознания, поражением левого полушария. Нашли пациента на полу, в моче, обездвиженного, с нарушением дыхания. Расстройства дыхания усиливались. Критическая ситуация нарастала. Все говорило за то, что пациент умирал. Что было подтверждено потом патологоанатомами. Причина – гипертоническая болезнь, атеросклероз. Врачи и сегодня не смогли бы ему помочь. Мы не можем восстановить ткань мозга.

ДОСЬЕ «КП»

Валерий НОВОСЕЛОВ, 60 лет. Врач – гериатр, невролог. Окончил Первый Московский медицинский институт им. Сеченова и очную аспирантуру Академии Медицинских наук РФ. Работал старшим научным сотрудником лаборатории спорта высших достижений в армии ЦСКА, геронтологом поликлиники АН РФ, доцентом кафедры усовершенствования врачей РУДН (курс геронтологии и гериатрии). В настоящее время - директор некоммерческой организации «Научно-медицинский геронтологический центр», занимается разработкой методов и средств активного долголетия человека. Председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ.