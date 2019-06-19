2019-06-19T13:15:52+03:00
Происшествия

"Из живота хлынула кровь, но он смог зайти на станцию и там умер " : очевидец массовой драки киргизов у метро "Электрозаводская"

По словам местных жителей, такие побоища в этом районе проходили чуть ли ни каждый день
Анастасия ВАРДАНЯН
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Пьяные гости столицы устроили поножовщину у станции метро "Электрозаводская".Пьяные гости столицы устроили поножовщину у станции метро "Электрозаводская".Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители столичного района Соколиная гора, которые рано утром в среду, 19 июня, спешили на работу обычным маршрутом к станции метро "Элекрозаводская" , стали свидетелями массовой драки. По разным данным, в кровавой бойне сошлись от 20 до 30 человек, все выходцы из Средней Азии. Итог побоища печален: три человека с ножевыми ранениями госпитализированы, один погиб.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Устанавливаются все участники конфликта, - сообщила "КП" Юлия Иванов, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Часть участников драки уже дают показания следователям. Правда, диалога не получается. Граждане Киргизии плохо говорят по-русски и требуют переводчиков. Определиться удалось только с причиной конфликта. Она оказалась весьма банальна: алкоголь.

Всю ночь участники конфликта распивали спиртное в ресторане неподалеку от станции метро с этническим названием "Иссык-Куль". Спиртное лилось рекой, причем вечеринка затянулась и продолжалась до момента открытия метро. В 5.20 разгоряченные алкоголем мужчины выдвинулись к станции, где и началась ссора.

- Они на своем языке что-то громко кричали. А потом началась настоящая мясорубка. Я сама видела, что в руках троих мужчин были ножи, у других были какие-то палки. С этим всем они носились по площади у метро. Одни убегали, другие догоняли, - рассказала "КП" очевидец Наталья Демидова. - Больше всех досталось этому молодому парню. Он был весь в крови, рукой держался за живот. Минут пять он лежал на асфальте, а потом встал и сумел зайти в вестибюль станции. Мы вызвали скорую. Но он не дождался их помощи. Умер примерно через три минуты.

Очевидцы вызвали полицию. Но к моменту их приезда участники драки разбежались кто куда. Часть из них задержали по "горячим следам". Остальных ищут. Следователи уже изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые установлены у метро, а также из того самого ресторана. Питейное заведение и раньше попадало в криминальные сводки.

- Драки под утро - это визитная карточка этого с позволения сказать ресторана . Они всю ночь там гуляют, а потом утром дубасят друг друга. Сами киргизы в полицию не звонят. А вот прохожие частенько наряды вызывали. Менты приезжали, но все решали на месте. У них, видимо, не принято друг на друга заявления писать, так что расходились с миром, - рассказал "КП" житель многоэтажки по соседству с рестораном Алексей Лазарев.

Сейчас "Иссык-Куль" закрыт. На шум и бесконечные драки жители района несколько раз жаловались в префектуру , но всякий раз получали в ответ лишь отписки. На этот раз от проверки владельцам ресторан точно не отвертеться.

- Это был центр притяжения для киргизов со всей Москвы. Русские туда не ходили, хотя цены на еду там были низкими. Не то чтобы нас не впускали, это скорее было негласным правилом, - пояснил Алексей Лазарев.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.

Полиция работает на месте массовой драки в Москве у метро «Электрозаводская».

ИСТОЧНИК KP.RU

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