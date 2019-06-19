В массовой драке между приезжими у метро «Электрозаводская» в Москве убит мужчина

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-19T09:18:58+03:00

В Москве в массовой драке у метро «Электрозаводская» убит мужчина Фото: кадр с видео

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Массовая драка произошла минувшей ночью в кафе возле торгового центра у метро «Электрозаводская» в Москве. В результате конфликта, один человек убит, еще трое пострадали.

Как сообщил источник «КП» в правоохранительных органах, немного подвыпив, «разборки» устроили жители Кыргызстана. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу, у одного сильная травма головы.

Всего полиция задержала девять человек. Подробности инцидента устанавливаются.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в подмосковном городе Одинцово произошла массовая драка со стрельбой. Во дворе одного из жилых домов разгорелся конфликт, в котором выяснением отношений занялась группа мужчин. Сначала они обходились одними лишь кулаками, однако в какой-то момент ситуация обострилась, и участвующий в ссоре таксист достал из своего автомобиля оружие. В результате инцидента огнестрельное ранение получил один человек, злоумышленник с места происшествия скрылся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715405" frameborder="0"></iframe> Полиция работает на месте массовой драки в Москве у метро «Электрозаводская».

ИСТОЧНИК KP.RU