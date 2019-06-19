2019-06-19T09:18:58+03:00
Происшествия

В массовой драке между приезжими у метро «Электрозаводская» в Москве убит мужчина

Еще трое пострадавших доставлены в больницу
Марина ВЕНЦОВА
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В Москве в массовой драке у метро «Электрозаводская» убит мужчинаВ Москве в массовой драке у метро «Электрозаводская» убит мужчинаФото: кадр с видео
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Массовая драка произошла минувшей ночью в кафе возле торгового центра у метро «Электрозаводская» в Москве. В результате конфликта, один человек убит, еще трое пострадали.

Как сообщил источник «КП» в правоохранительных органах, немного подвыпив, «разборки» устроили жители Кыргызстана. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницу, у одного сильная травма головы.

Всего полиция задержала девять человек. Подробности инцидента устанавливаются.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в подмосковном городе Одинцово произошла массовая драка со стрельбой. Во дворе одного из жилых домов разгорелся конфликт, в котором выяснением отношений занялась группа мужчин. Сначала они обходились одними лишь кулаками, однако в какой-то момент ситуация обострилась, и участвующий в ссоре таксист достал из своего автомобиля оружие. В результате инцидента огнестрельное ранение получил один человек, злоумышленник с места происшествия скрылся.

Полиция работает на месте массовой драки в Москве у метро «Электрозаводская».

ИСТОЧНИК KP.RU

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