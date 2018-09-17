Минобороны готово представить доказательства, что Boeing 777 был сбит не из "Бука, принадлежащего РФ"

СЕГОДНЯ 12:06 2018-09-17T12:25:38+03:00

Все 298 человек на борту лайнера погибли Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Министерство обороны России в понедеьник,1 7 сентября, проводит брифинг, касающийся расследования крушения малайзийского боинга MH-17 в июле 2014 года. Ожидается, что ведомство раскроет новые, ранее не изученные данные.

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Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года, она унесла жизни 298 человек: погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Концерн «Алмаз-Антей», который разрабатывает зенитно-ракетные комплексы «Бук», ранее представил результаты расследования, согласно которым ракета могла быть выпущена по Боингу лишь из района поселка Зарощенское (который на тот момент был под контролем украинских военных).

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