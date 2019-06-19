2019-06-19T19:17:06+03:00
В мире

Эксперт: Европейские фермеры восстановились после санкций, но на российский рынок им уже не вернуться

В Каталонии ответили на слова Могерини о «стабилизации агросектора ЕС»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Федерика Могеринисчитает, что ЕС адаптировался к российским контрсанкциям в агросектореФедерика Могеринисчитает, что ЕС адаптировался к российским контрсанкциям в агросектореФото: REUTERS
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Как сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, ЕС адаптировался к российским контрсанкциям в агросекторе:

— Еврокомиссия регулярно оценивает влияние европейских санкций и российских ответных мер на аграрно-пищевой сектор. Негативное влияние последних на европейскую экономику имеет ограниченный и контролируемый характер, — сообщила Могерини. — Несмотря на трудности с этим, большинство пострадавших производителей ЕС смогли найти альтернативные рынки. С 2013 года экспорт нашего агросектора в третьи страны возрос на 14,6% — до 137,4 млрд евро.

На эту фразу, сказанную ещё 6 июня, СМИ обратили внимание только сейчас. «КП» попросила её прокомментировать эксперта из Европы, бизнесмена и экс-члена совета директоров каталонского банка ICF Жавье Роча:

— Я верю, что нанесённый экономике ЕС ущерб позади. Большинство производителей приспособились к новой ситуации, вышли на новые рынки (например, в Китай). Но самые серьёзные потери, которые до сих пор остаются, — это разрыв в экономических связях между Россией и Европой. Агросектор ЕС восстановился, но на российский рынок ему уже не вернуться, — сказал нам господин Роч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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