2019-06-19T11:32:00+03:00
Политика

Могерини не смогла предоставить точных данных о потерях европейских производителей от российских контрсанкций

При этом глава дипломатии Евросоюза заверила об адаптации экономики ЕС к ограничительным мерам со стороны России
Марина ВЕНЦОВА
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Глава дипломатии ЕС Федерика МогериниГлава дипломатии ЕС Федерика МогериниФото: REUTERS
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини не смогла предоставить точных данных о потерях европейских производителей от контрсанкций со стороны России. Вместо этого она привела общую цифру агропродовольственного экспорта Евросоюза, который, по ее словам, составляет 137,4 миллиардов евро по итогам минувшего года.

Кроме того, Могерини отметила, что экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов из ЕС в третьи страны вырос на 14,6% с досанкционного 2013 года. «Побочное влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС остается в целом сдержанным и управляемым», - подчеркнула она в своем ответе на запрос депутата Европарламента от Франции Надин Морано.

Глава дипломатии Евросоюза также рассказала, что европейский продовольственный сектор полностью оправился от российских контрсанкций, в то время как, российская экономика, по ее данным, серьезно пострадала, но не только из-за санкций.

Кстати, бывший президент Хорватии Степан Месич, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что введенные против России санкции нанесли экономике страны катастрофический ущерб. Он отметил, что нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала от введенных против РФ ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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