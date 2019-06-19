«Выбирает женатых»: до романа с Месхи Катрин Асси подозревали в интрижке с внуком Пугачевой

Фото, на котором Гела Месхи нежно обнимает коллегу Катрин Асси, вызвало в Сети бурные обсуждения. На самом деле кадр не новый, сделан еще в конце апреля за кулисами церемонии закрытия Московского кинофестиваля. Но сейчас, когда стало известно о грядущем разводе Месхи со звездой сериалов Екатериной Климовой, поклонники стали подмечать знаки в их последних светских выходах. Так, например, Климова блистала на красной дорожке ММКФ в гордом одиночестве и без обручального кольца. А в позировании Месхи и Асси для прессы и вовсе разглядели роман. Действительно, сложно не заметить, с каким восхищением пока еще женатый мужчина смотрит на свою спутницу. Так чем начинающая актриса могла затмить красавицу Климову? С ней Гела Месхи три года был счастлив в браке, супруги воспитывали общую дочь Бэллу (всего у Екатерины четверо детей). Для Климовой это был уже третий штамп в паспорте, для Месхи — первый. Но многие называли их брак неравным — мол, муж гораздо моложе (Кате 41 год, Геле — 33), да еще и зарабатывает меньше. Зато, как решили блогеры, начинающей актрисе Катрин Месхи подойдет идеально — ей всего 28, да и опыта в кино явно поменьше.

Гела Месхи не сводит глаз с Катрин АссииФото: Борис КУДРЯВОВ

Однако, новая подруга Гелы Месхи — далеко не простушка. Катрин родилась в США в семье арабского бизнесмена Мохаммеда Асси и российского модельера Алины Асси. Мать Катрин училась кройке и шитью сначала в Москве, потом в Голландии, а после перебралась в Америку, где открыла собственное ателье. Как уверяет Алина, дочка с семи лет работала у нее моделью, параллельно занималась в театральном кружке и мечтала стать актрисой. Жили Асси в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона. Катрин ходила в обычную американскую школу: школьный автобус, шкафчики в коридоре — все, как мы привыкли видеть в заморских фильмах.

Стало известно о грядущем разводе Месхи со звездой сериалов Екатериной КлимовойФото: Евгения ГУСЕВА

В «нулевых» семья вернулась обратно в Москву, где Алина в то время открывала свой собственный Дом моды ALINA ASSI. Бизнес пошел успешно: сегодня в числе клиенток Асси — голливудская звезда Мишель Родригес, а также наши знаменитости: Оксана Федорова, Полина Гагарина, Татьяна Веденеева… Кстати, в столице Катрин тоже работала у мамы, дефилируя по подиумам на Неделях моды. В Москве девушка окончила школу №204, затем, в 2013 году, актерский факультет ВГИКа. Поначалу Асси играла в малоизвестных фильмах, но в 2015-м ей наконец улыбнулась удача — позвали в проекты «Лондонград» и «Статус: свободен» (главными звездами последнего стали Данила Козловский и Елизавета Боярская). А в прошлом году, когда на одном из федеральных канал вышел сериал Марюса Вайсберга «Улетный экипаж», Катрин в роли бортпроводницы Жанна Глушко наконец проснулась знаменитой.

katrinassi Мой друг фотохудожник

- Конечно, во время съемок мы постоянно вспоминали прекрасную песню «Стюардесса по имени Жанна», - рассказывала актриса в интервью. - И, кстати, мне нравится эта песня. Причем, когда мой друг Никита Пресняков узнал, кого я играю, он долго смеялся. А вообще мне достался образ кокетливой, открытой, доброй, но при этом неглупой девочки. Она все подмечает, всем дает советы, особенно в том, что касается любви.

Про дружбу в внуком Аллы Пугачевой Асси никогда в подробностях не рассказывала. Известно лишь, что они познакомились еще в США. В прессе Катрин называли «американской подругой» Преснякова-младшего, а в прошлом году пару заподозрили в романе. Папарацци обратили внимание, что Никита, который к тому времени уже был женат, чаще проводит время с Катрин, чем с молодой супругой Аленой Красновой. Пока она наслаждалась красотами Португалии, Никита с подругой пропадал на студии, записывая свой первый англоязычный альбом. При этом никакого отношения к музыке модель и актриса Асси вроде бы не имела…

katrinassi Давно не выкладывала! Соскучилась! Как у вас дела? Уже готовы к лету?

ЗВОНОК ДИРЕКТОРУ «РАЗЛУЧНИЦЫ»

Никто из треугольника «Климова-Месхи-Асси» на звонки прессы не отвечает. «Комсомольская правда» связалась с директором актрисы Натальей.

- Все пишут про роман Катрин и Гелы — что скажете: поторопились с выводами или можно порадоваться за новую пару?

- Да, мне сегодня уже весь телефон оборвали. Простите, а что говорит… другая сторона? - задала нам встречный вопрос директор. - Никак не комментируют? Мы наверное, пока не будем подтверждать, что это является правдой.

- А как они познакомились, можете рассказать?

- Они знакомы уже много лет.

- С Гелой или с Катей Климовой тоже?

- Именно с Гелой.

- Почему же тогда сейчас пошли эти слухи?

- Не знаю, фотографии ведь старые. В ближайшее время мы не готовы комментировать эту информацию.

… И ЕЕ МАМЕ

- Дело в том, что я не буду ничего комментировать, - сразу оборвала Алина Асси. - Это вопрос касается моей дочери, если возможно, узнавайте у нее.

katrinassi Сколько помню, всегда ужасно боялась протеиновые батончики

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