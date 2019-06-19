2019-06-19T20:10:44+03:00
Василий Песков

«Таежный тупик» Василия Пескова - лучший газетный сериал ХХ века

В Воронеже, в рамках VII открытого инфофорума Союза журналистов России прошла презентация нового издания самого популярного произведения легендарного обозревателя «Комсомольской правды»
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Василий Песков открыл миру семейство староверов Лыковых в 1982 годуВасилий Песков открыл миру семейство староверов Лыковых в 1982 годуФото: Личный архив
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Обозреватель «Комсомольской правды» Василий Песков открыл миру семейство староверов Лыковых в 1982 году. «Таежный тупик» печатался из номера в номер, и все это время у газетных киосков выстраивались очереди нетерпеливых читателей, перекупщики продавали номера с главами о Лыковых втридорога, жена Генсека посылала в редакцию машину за очередным номером в шесть утра. Повесть выдержала десятки переизданий, вышла на всех основных языках мира, а младшая дочь Лыковых - Агафья, - о которой Песков писал и заботился еще тридцать лет, до своей кончины в 2013 году, стала узнаваемым медийным лицом на всей планете.

«Таежный тупик» Василия Пескова - лучший газетный сериал ХХ века

«Таежный тупик» Василия Пескова - лучший газетный сериал ХХ века

«Комсомольская правда» издала посмертно Полное собрание сочинений Василия Пескова в 23-х томах. И тут повторился тот же эффект: три тома с «Таежным тупиком» разошлись сразу. Такой интерес объясним: семейство Лыковых показало, как можно на протяжении полувека выживать в тайге, в полном уединении, без контактов с остальным человечеством. Они стихийно провели уникальный эксперимент, оставив далеко позади опыт и выдуманного Робинзона Крузо, и невыдуманных испытателей на выживание типа Тура Хейердала, Федора Конюхова или другого легендарного спецкорра «Комсомолки» Леонида Репина. Лыковы не только выжили, создав свой уклад и технологии, но и сохранили доставшуюся от предков культуру, выучили детей чтению по старообрядческим церковным книгам. Их жизнь настолько поразительна, что и теперь чтение «Таежного тупика», мастерски написанного самым народным журналистом России, вызывает бурю эмоций и восхищения.

Лыковы не только выжили, создав свой уклад и технологии, но и сохранили доставшуюся от предков культуру Фото: архив "КП"

Лыковы не только выжили, создав свой уклад и технологии, но и сохранили доставшуюся от предков культуруФото: архив "КП"

В среду, 19 июня, в Воронеже, в рамках VII открытого инфофорума Союза журналистов России, прошла презентация нового издания «Таежного тупика». Но не только... на сей раз «Комсомольская правда» вместе с Воронежским заповедником имени Василия Пескова и его мемориальным музеем выпустила целый сборник, посвященный истории появления повести, с предысторией и продолжением. Сборник вобрал в себя, кроме «Таежного тупика», наиболее интересные воспоминания о самом Василии Михайловиче, о его природоохранной деятельности, включил его первый очерк в воронежском «Молодом коммунаре» и первый очерк в «Комсомолке», его выдающиеся публикации в защиту заповедной системы России, когда только прямое обращение к президенту страны спасло их от «ликвидации». Целый раздел книги посвящен справочным материалам, связанным с деятельностью журналиста и увековечиванием его памяти. Представлены своими работами журналисты, ученики и продолжатели дела Пескова , лауреаты конкурса «Окно в природу», который проводит редакция и «Траснефть».

Агафья, - о которой Песков писал и заботился еще тридцать лет, до своей кончины в 2013 году, стала узнаваемым медийным лицом на всей планете Фото: Архив "КП"

Агафья, - о которой Песков писал и заботился еще тридцать лет, до своей кончины в 2013 году, стала узнаваемым медийным лицом на всей планетеФото: Архив "КП"

Есть и сенсация! Директор музея Пескова Наталья Хлызова провела изыскания и написала документально-биографический очерк с опорой на новые архивные и фотоматериалы о малой родине Василия Михайловича, о его семье, родителях, детстве, школьных годах, о начале его журналистской судьбы. Большинство приведенных документов идет с пометкой «Публикуется впервые». Этот очерк является первой научно обоснованной биографической работой в арсенал будущих исследований о великом природоведе, каким остался в истории Василий Песков.

Василий Песков в годы работы в «Молодом коммунаре». Из личного архива Василия Пескова

Василий Песков в годы работы в «Молодом коммунаре». Из личного архива Василия Пескова

Сборник «Таежный тупик. С предысторией и продолжением» стал первым выпуском серии «Песковские чтения». Такие чтения уже шестой год проходят в день рождения Пескова в его музее в Воронежском заповеднике. Именно их наиболее интересные открытия и находки дополнили книгу, показав автора лучшего газетного сериала ХХ века во всем многообразии и масштабности его необъятного труда. Серия будет продолжена.

Василий Песков в годы работы фотографом. Воронеж. 1951–1953. Из личного архива Василия Пескова

Василий Песков в годы работы фотографом. Воронеж. 1951–1953. Из личного архива Василия Пескова

В презентации «Таежного тупика» приняли участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и составители сборника Людмила Семина и Наталья Хлызова. Книга издана при поддержке СЖР как издание из цикла «Золотая полка журналистики». Издателем выступила «Комсомольская правда в Воронеже», на сайте которой можно будет заказать книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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