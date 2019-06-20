Нашествие ядовитых пауков: по следам одной сенсации

Якобы уже два человека укушены. Климатолог комментировал, что глобальное потепление смещает границы привычного. Но не бойтесь - теплолюбивым черным вдовам не пережить нашей морозной зимы.

Черная вдова, или каракурт, действительно один из самых ядовитых пауков. У нас в стране он встречается в южных регионах - Волгоградской, Ростовской областей, Астрахани. В основном же обитает в Средней Азии и Казахстане. На людей нападает редко. Но, если его случайно придавить, может и цапнуть. В принципе укус каракурта может стать смертельным. Однако врачи знают, что делать, чтобы спасти пострадавшего.

Но это в южных регионах, где с этим регулярно сталкиваются. А в Москве? Звоним столичным медикам.

- Был у нас один укушенный ядовитым пауком, - вспомнили в Минздраве. - Зимой. Мигрант из Средней Азии. Вернулся с родины с гостинцами - сухофруктами. Открыл сумку, а там черная вдова. Попытался ее выгнать, она и цапнула в руку.

Звоним метеорологам, комментировавшим нашествие пауков:

- Откуда узнали про двоих укушенных?

- А мы и не знали! Нам такая информация ни от медиков, ни от МЧС не поступала. Нас спросили: «Могут каракурты у нас поселиться?» Мы и прокомментировали, что теоретически появиться могут - если их завезут из Азии, например. Но зиму они не переживут...