Алексей Учитель: Я не верю, что Цой заснул за рулем

Рабочее название фильма– «47». Режиссер определяет жанр будущей картины как роуд-муви: все персонажи находятся в замкнутом пространстве автобуса, который везет гроб с телом Цоя из Юрмалы в Ленинград.

В картине будет живой Виктор

- Насколько я знаю, это давнишний проект.

- Сценарий был написан лет семь назад Александром Гоноровским, с которым мы делали вместе картину «Край». Но эта история в какой-то степени моя, личная. Я снимал Виктора в документальных картинах «Рок» и «Последний герой». Когда случилась трагедия и он погиб, я приехал на место аварии. Познакомился тогда с водителем «Икаруса», в который врезался Цой. С тех пор этот человек почему-то не выходил у меня из головы, хотя прошло очень много лет. Его история и стала основой фильма. Да, это фильм о Цое, но мы обойдемся без актера, который будет его играть. В фильме будет сам Цой – живой. Все необходимые кадры с ним у нас есть. Во-первых, это семь песен, которые я снял для своих документальных фильмов. Во-вторых, кадры с Цоем в гримерке и кочегарке, среди которых есть как неоднократно цитировавшиеся в других картинах, так и совершенно новые для зрителя.

- Главным героем фильма станет водитель автобуса?

- Да. С ним интересная история. О нем ничего не было слышно много лет. Один раз «Комсомолка» напечатала с ним маленькое интервью – и все. Его нашли наши латышские коллеги (это будет совместный фильм с Латвией) в двух часах езды от Риги. Он живет в маленьком поселке, в небольшом домике. Во дворе у него стоят два «Икаруса». Ему уже глубоко за семьдесят, но он оказался общительным человеком. Поначалу он запретил нам снимать наш разговор. Но потом разрешил. У нас с оператором и художником были с собой только телефоны, и мы отдали их оператору – когда заканчивалась зарядка на одном, он снимал на следующий. Сразу скажу, что вины водителя в роковой аварии не было. У него довольно сильная советская закваска, он три года служил на подводной лодке в Североморске.

Кинокритик Стас Тыркин пообщался с Алексеем УчителемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музыкант точно не бы пьян

- Какой версии катастрофы вы придерживаетесь?

- Было много версий. Двигатель «Москвича», на котором ехал Цой, от удара отлетел более чем на двадцать метров. Была версия взрыва, была версия, что это подстроено кем-то, включая КГБ. Все это отпало. Официальная версия – он заснул за рулем. Возвращался с рыбалки. Было где-то около двенадцати дня. Но когда я делал картину «Последний герой», мы провели эксперимент. Взяли машину «Москвич» и проехали на ней с места рыбалки, как он ехал. Сначала дорога идет через лес. Если бы он заснул, то врезался бы в первое дерево. А потом он выехал на прямую дорогу длиной в километр. Проехал ее секунд за 10-12. Скорость была высокая. И в конце этой прямой был резкий поворот направо. И там еще мостик такой с речкой. Судя по всему, он потерял управление еще на этом мостике. Врезался в бордюр, его выбросило на встречную. И оттуда в этот момент выскочил «Икарус». Был страшный удар. Водителю автобуса от него должно было оторвать ноги, это он сам так рассказывает. Но удар пришелся под ним, где была запаска. Это его и спасло.

- Значит, вы не придерживаетесь официальной версии гибели Цоя.

- Заснуть за десять секунд физически невозможно. Но человек творческий иногда уходит в себя. У меня было так пару раз, когда на какие-то две секунды отключаешься – раз, и может что-то произойти. Я уверен, что, поскольку он в тот момент писал свой последний альбом «47», который потом стал «Черным альбомом» (предыдущие альбомы назывались «46», «45» - ровно столько минут они длятся) он слушал одну из своих песен. Может, перематывал пленку, что-то переключал.

- Пьяным он не был?

- Нет, он выехал очень рано. Пытался разбудить сына, но тот просто не смог встать. Обычно он брал сына с собой на рыбалку. Сыну было пять лет в то время. Нет, Цой сто процентов не был пьяным - это подтвердила и экспертиза. Он был не такой уж опытный водитель, ехал на высокой скорости. На мгновение потерял концентрацию, ушел в свои мысли, как мне кажется.

Кадр из фильма «Последний герой»

- Как будет называться фильм?

- Пока – «47». Это название последнего альбома Виктора, который потом стал «Черным альбомом», а предыдущие альбомы назывались «46», «45» - ровно столько минут они длятся. В нем будет история кассеты с альбомом, которую после аварии не могли найти. В реальности альбом вышел, но одну песню долго искали.

- Действие будет происходить после смерти Цоя?

- Да, начнется оно с аварии. Это будет своеобразный роуд-муви: все персонажи будут в замкнутом пространстве автобуса, который везет гроб с телом Цоя из Юрмалы в Ленинград. Это фильм-притча и во многом сочиненная история - даже многие имена будут изменены. Это авторский взгляд на то, что было и что могло бы быть.

- Вы же сами знали Виктора. Каким он вам запомнился?

- Когда я начинал снимать фильм «Рок», я был знаком только с Гребенщиковым. А с остальными мне надо было договариваться. И «АукцЫон», и группа АВИА, и Шевчук поначалу отнеслись настороженно к этой идее. Я выбрал самого молчаливого - Цоя. Он в то время работал в кочегарке. Мы провели вместе с ним смену - то ли сутки, то ли двое суток. Я, оператор и звукооператор просто наблюдали за ним, не задавая ему никаких вопросов. Он согласился, на мое счастье. К нему приходило много разных людей. Мы сняли много интересного. А потом на мою родную студию документальных фильмов в Ленинграде пришла вся группа «Кино», все в черном, сели мрачно в директорском зале, посмотрели материал. И так же молча и мрачно вышли, не сказав ничего. На мой вопрос Виктор бросил только одно слово: «Нормально». Его передали по цепочке, и дальше у меня ни с кем проблем уже не было. Наоборот, открылись все двери. Поэтому, я думаю, «Рок» получился таким откровенным.

- Цой в жизни был такой непроницаемый?

- Да. Очень мало говорил. Хотя у нас есть его кадры в гримерке в Вильнюсе на гастролях - там я впервые увидел его расслабленным. Он улыбался, даже как-то гримасничал. Дурачился. Единственный раз, когда мне удалось увидеть его немного другим.

Фильм «Лето» мне понравился

- Когда вы услышали, что фильм о Цое снимает Кирилл Серебренников, какой была ваша реакция?

- Очень многие подбирались к тому, чтобы снять фильм о Цое. Но в его жизни интересны прежде всего два периода. Это самое начало, о чем снял Кирилл, и трагический финал, о котором сделаем фильм мы. Мне очень понравился фильм «Лето». О нем спорили, Гребенщиков до просмотра выступал против. Уверен, что и с нашей картиной будет так же. Кирилл поразительно все придумал в своем кино. И то, что такой фильм о Цое существует, у него есть судьба, - это здорово. Кстати, третий фильм о Цое сейчас собирается снимать Алексей Рыбин, один из основателей группы «Кино». Это неудивительно: в следующем году исполнится 30 лет со дня гибели Цоя, а с каждым годом интерес к нему возрастает. Его песни не только не потеряли актуальность - наоборот, в них проявилось что-то новое!

Кадр из фильма «Рок»

У нас на фестивале «Послание к человеку» открытие проходит на Дворцовой площади. Мы договорились с сыном Цоя, с композитором Игорем Вдовиным, и под симфонический оркестр исполнили песни Цоя. Гостем у нас был итальянский кинорежиссер Паоло Соррентино. Он сидел рядом со мной на Дворцовой, и минут через десять после начала концерта спросил, кто композитор, еще через пятнадцать минут попросил прислать ему эти песни. Значит, что-то там такое заложено, что понятно даже без слов! Но окончательно меня утвердил в намерении снимать этот фильм успех моей документальной картины «Последний герой», которую спустя много лет показывали в Питере в кинотеатре «Аврора» на Невском. Перед ним выстроились толпы людей. Директор собирался дать два сеанса и на этом закончить, но еще три дня крутил картину при полных аншлагах.

Наш фильм – это исследование откуда взялся этот феномен, и человеческий, и творческий. Это ведь до сих пор загадка. Мы хотим к ней прикоснуться. С одной стороны - через близких Цою людей. С другой - с точки зрения водителя «Икаруса», который не имел представления, кто такой Виктор Цой.

Сыграют Евгений Цыганов и Паулина Андреева

- Кто будет сниматься в картине?

- Водителя будет играть Женя Цыганов, с которым мы уже третий фильм делаем вместе. Он сам очень увлекся этой историей. Вторым главным героем будет документальный, но досочиненный нами персонаж – девушка-фотограф, влюбленная в Цоя. Она была фотографом и рок-клуба, и группы «Кино». Ее сыграет очень талантливая актриса, дебютантка в кино Надя Калеганова из МХТ имени Чехова. В роли жены Виктора Марьяны, с которой я близко общался, так как она работала у меня в съемочной группе, снимется Марьяна Спивак. А последнюю любовь Виктора – это небуквальный образ реального человека - сыграет Паулина Андреева. Роль продюсера Юрия Айзеншписа будет исполнять Игорь Верник. Он в последнее время поразительные вещи делает в театре, его проба на эту роль получилась великолепной. Пока до сих пор не могу определиться с сыном Виктора. Есть три кандидата, но с детьми вообще всегда очень сложно.

- Как реагируют на идею такого фильма родственники Цоя?

- Они от нее не в восторге. Хотя фильм никого не оскорбляет - ни верующих, ни Бога, ни какого-то конкретного человека. Я знаю, что и у Кирилла Серебренникова были с ними сложности, когда он снимал фильм «Лето». Мне будет проще, так как я буду использовать свои собственные съемки и фонограммы. Но пока не уверен в том, что в фильме будет много песен. Я не хочу делать фильм-концерт. Меня больше интересует микст документального и игрового кино - возможно, в кадры с реальным Цоем мы поместим актеров. Скандалы, конечно, будут. Желающих что-то запретить сейчас более, чем достаточно.

- После скандала с «Матильдой» вам, уверен, уже ничего не страшно.

- А эта история, между прочим, все еще продолжается! Депутат Поклонская до сих пор пишет свои запросы. Периодически нас вызывают к следователю, хотя нас уже проверили вдоль и поперек, и по идее все должно было давно закончиться. До сих пор фильм не показан по телевидению. Хотя в прокате он собрал хорошие цифры - больше полумиллиарда рублей, причем без всякой рекламы. Мы сделали четырехсерийную версию «Матильды», и у нас есть договоренности с Первым каналом. Эта версия будет интересна и за рубежом: после «Чернобыля» интерес к российской тематике только возрос.

- Что еще в планах?

- Я ни разу не снимал сериал. Сейчас мы выкупили права на книгу Гузель Яхиной «Дети мои». Это роман о поволжских немцах. Думаем - то ли фильм, то ли сериал делать. Есть у меня и замысел фильма о великом композиторе Дмитрии Шостаковиче, которого большинство представляет себе совершенно не таким, какой он был на самом деле…