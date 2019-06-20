Полная видеоверсия Прямой линии - 2019 с Владимиром Путиным

В четверг, 20 июня 2019 года, состоялась Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства ответил на самые волнующие граждан вопросы, присланные со всех уголков страны.

В этом году общение с народом продолжалось 4 часа 16 минут. Дольше Путин отвечал на вопросы лишь в 2008 и 2012 годах. Рекорд составляет 4 часа 40 минут.

Прямая линия началась в 12:00 и стала для Владимира Путина уже 17-ой по счету. Задать вопрос президенту хотели более 1,2 миллиона человек. Многие также рассчитывали получить помощь государства. Полная видеоверсия выступления президента была опубликована на сайте kp.ru.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

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