2019-06-20T17:13:08+03:00
Политика

Полная видеоверсия Прямой линии - 2019 с Владимиром Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году стала уже 17-й по счету. Полная видеоверсия выступления президента опубликована на сайте kp.ru
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир Путин ответил на вопросы, присланные со всей страныВладимир Путин ответил на вопросы, присланные со всей страныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 20 июня 2019 года, состоялась Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства ответил на самые волнующие граждан вопросы, присланные со всех уголков страны.

В этом году общение с народом продолжалось 4 часа 16 минут. Дольше Путин отвечал на вопросы лишь в 2008 и 2012 годах. Рекорд составляет 4 часа 40 минут.

Прямая линия началась в 12:00 и стала для Владимира Путина уже 17-ой по счету. Задать вопрос президенту хотели более 1,2 миллиона человек. Многие также рассчитывали получить помощь государства. Полная видеоверсия выступления президента была опубликована на сайте kp.ru.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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