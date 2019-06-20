Бойко-Великого обвинили в хищении денег вкладчиков банка

Следственный комитет России взялся за расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту хищения денежных средств в банке «Кредитный экспресс» (ранее Центробанк отозвал лицензию у банка где "системно" исчезали деньги вкладчиков).

Обвинения в хищении свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов США уже предъявлены совладельцу банка Василию Бойко-Великому, директору кредитной организации Алле Кабановой, главному бухгалтеру Марии Антоновой. Кроме того, фигурантами дела стали еще четверо сотрудников банка: Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

- Деньги были похищены в период с 2013 по 2018 годы. Обвиняемые составляли подложные документы, а также похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. Следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам. На данный момент установлен 31 факт хищений руководством банка, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Однако защитник Бойко заявил, что деньги его клиент уже вернул. "Он не признал себя виновным, потому что это не хищение, а движение средств по договору займа, и Бойко уже возместил всю сумму, что подтверждено нотариально", - заявил СМИ адвокат Бойко Алексей Аверьянов. Но следствие ссылается на представителей потерпевшего.

- Расследование ведется в активном взаимодействии с представителями потерпевшего, от которого поступило соответствующее заявление о возбуждении уголовного дела - Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", - отмечает Петренко.

Под следствие Бойко Великий попадает уже второй раз.

Напомним, до 2012 года хозяин «Рузского молока» подозревался в организации преступной группы и захвате земель совхозов в Подмосковье. Однако в последствии оказалось, что дело было возбуждено еще в 2006 году, а проданные земли стали предметом затянувшегося торга в арбитражных судах. В 2016 году обвинения в якобы имевшем место хищении земельных долей у 4 тысяч крестьян Рузского района с Бойко были сняты.

Неоднократно холдинг Бойко-Великого проверяла прокуратура. Причиной тому были жалобы трудящихся атеистов.

В 2010 году Бойко-Великий обратился ко всем сотрудникам своих компаний. В его официальном послании говорилось о том, что все сотрудники в рабочее и нерабочее время должны пройти курс "Основы православной культуры" (включен во всех школах Рузского района). Бойко обещал всем своим сотрудницам в случае беременности сохранить среднемесячную заработную плату в полном объеме, вплоть до достижения новорожденным ребенком одного года, а за аборты обещал увольнять и сокращать. А еще обязал венчаться всех сотрудников, которые находятся в браке.

Это обращение вызвало широкий общественный резонанс, однако Бойко получил поддержку представителей московского духовенства.

Ревностным почитателем православия предприниматель Василий Бойко стал еще в советское время. В 1984 году он был исключен из комсомола за веру в Бога. В 2010 году его компания выплатила миллион рублей сотрудникам правоохранительных органов за поимку преступников, взорвавших храм в честь святителя Николая Чудотворца в Бирюлеве. За рубежом поступки производителя натурального кефира и молока часто высмеивают. В 2010 году журнал "Forbes" назвал его имя среди 9-ти самых "необычных российских бизнесменов — сумасбродов, чудаков и эксцентриков".

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