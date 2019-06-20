Никита Исаев: Мне нужны качественные изменения в нашем государстве

- Никита Олегович, как политик, вы всегда дистанцировались от системы. Тем более, парламентских партий. Что же изменилось, что вы «ударили по рукам» со Справедливой Россией?

- Сейчас поясню. Своей риторики, своих взглядов и своего отношения к партийной системе я не менял и менять не буду. Но транзит власти, который прогнозировали на 21-22 год, заметно ускорился. Нужно оперативно включаться. Поскольку выборное законодательство регионов сверстано таким образом, чтобы защищать систему, я считаю верной стратегию таких вот коллабораций. С целью выдвижения кандидатов, в обход фильтров, изобретенных на местах. С целью давления на власть в регионах. Справедливая Россия – не единственная сила, с которой мы достигли определенных договоренностей. К тому же, рассматривая вопрос в разрезе «приземления» с уровня федерации на уровень областей, краев и республик – в регионах нет такой партийной монолитности, которую нам демонстрируем Госдума. Так что, сейчас мы будем руководствоваться позицией «Дело не в партии - дело в людях».

Этой летней кампанией мы хотим показать власти, что протестная риторика, существующая в стране с момента так называемого «крымского консенсуса» и усугубленная прошлогодними непопулярными реформами может быть достаточно эффективно замкнута в существующую политическую конструкцию. Однако, действовать так, как действовала власть до настоящего времени, когда все играли на правящую партию, а все остальные являлись спойлерами, нельзя. Так система не работает. В стране должна появиться реальная оппозиция. В противном случае, протестная повестка полностью перейдет к радикалам, которые своей стратегией избрали несанкционированные «прогулки» для подогревания революционной ситуации. Они транслируют мысль, что именно такая тактика позволит изменить систему. Но я для себя сценарии, при которых пришлось бы поступиться интересами страны, не рассматривал. Так как «с водой можно выплеснуть и ребенка». А у нас за спиной и так уже два опыта развала собственного государства. Мы этим занимались весь 20 век. Позитивно, что Справедливая Россия смогла уловить этот тренд и постараться хотя бы в рамках этой избирательной кампании найти коммуникацию с протестным обществом и с теми, кто исконно считал себя аполитичным, но сейчас «на кухнях» все больше погружается в политику.

- То есть речь о каком-то слиянии между вашим движением «Новая Россия» и партией Справедливая Россия не идет?

- Так точно. Справедливой России нужны рейтинги. Это и понятно. Мне нужны качественные изменения в нашем государстве. Я буду тщательно смотреть, кому из местных кандидатов оказать поддержку, участвовать в принятии кадровых вопросов, формировании идеологии. Это равное сотрудничество. В ряде регионов у меня есть свой актив, готовый участвовать в выборах различного уровня. Но, повторюсь, законодательные фильтры ограничивают участие независимых кандидатов. Так что мы берем партийный фундамент и строим на нем эффективные политические конструкции. И тут дело не только в мандатах и процентах. К примеру, в ряде регионов существуют проблемы, над решением которых жители бьются в одиночку. Это существенная партийная недоработка. И мы направим силы и средства, которыми располагают отделения Справедливой России на помощь населению в борьбе за свои права. Моя задача – заставить партию работать в интересах людей, а не ее функционеров. По сути, такое же принуждение, которое я применяю к губернаторам и мэрам. И раз уж есть партия, которая получает госсубсидии, то она тоже должна относиться к категории «слуг народа».

Я уже сформировал серьезную региональную сеть сторонников моего движения «Новая Россия». Сейчас переложу какой-то объем своих усилий на поддержку достойных, не всех подряд!, кандидатов от Справедливой России. Это и выборы губернаторов, и депутатов законодательных собраний, городских и районных Дум, довыборы в ГосДуму. Для меня важно продемонстрировать результат СР, как партии, которая способна в результате достаточно критического подхода и жесткой оппозиционной риторики, которую я привнесу, стать серьезным игроком и «бросить перчатку» Единой России.

- Вы продолжите свои выезды в регионы? Или будете координировать процессы из Москвы?

- Присутствие на местах я даже усилю. В эту пятницу лечу на Алтай. В первых числах июля на машине выезжаю в Южный федеральный округ. Естественно, посещая регионы по всему маршруту следования. Прошлым летом я проехал от Москвы до Сахалина и назвал этот пробегом «Реальная Россия». На этот раз еду в другую сторону. Наверное, между собой озаглавим это, как автопробег «Новая справедливая Россия». За маршрутом и графиком можно будет следить на моих страницах в соцсетях. Так что призываю жителей регионов участвовать в формировании нашей повестки, писать о проблемах, недоработках власти. Постараюсь со всеми лично встретиться и каждый вопрос взять на контроль.

И хочу проговорить один важный момент. Нет, я не из тех «оппозиционеров», что мечтают присесть потеплее. Я несколько лет проработал в федеральном Министерстве регионального развития. Имею статус действительного государственного советника 3 класса. И из системы я ушел не для того, чтобы возвращаться обратно. Каких-то «плюшевых» статусов и регалий мне не нужно. Я более чем самодостаточен. Ну и я небедный человек, у меня успешный бизнес, который управляется моими доверенными лицами. В деньгах я тоже не нуждаюсь. И целью своей избрал именно устройство и становление новой России. Искусство политика в том, чтобы на кончиков пальцев ощущать, где нужен лоббизм, где жесткое давление, а где и компромисс. А вот катания в автозаках и административные аресты, как вы наверное заметили, никаких существенных сдвигов за собой не приводят. Как последний пример – невыплата заработной платы работникам Павлово-Посадского хлебзавода. Они обратились ко мне в понедельник. Через сутки к ним приехал зампред областного правительства, был найден новый инвестор для предприятия, составлен график погашения задолженности. Это работа на результат. И это главная и единственная технология, которой я придерживаюсь.

А относительно слухов о том, что я сменю Сергея Миронова на посту председателя Справедливой России – это все чьи-то додумки и фантазии. Сейчас мы напротив будем заниматься консолидацией. Мы хотим вобрать в себя все разумное, что есть на политической сцене. Без радикалов, без «ядерного» провластного электората. Но со всем разносторонним конструктивом, от кого бы он не исходил. Есть цель вобрать в себя и либералов, и социал-демократов, и патриотов с коммунистами. Создать единую силу, способную трансформировать Россию.