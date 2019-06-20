Это у них семейное! В работе ПМЭФ принимали участие владельцы успешных семейных ферм

Владимир Голичков, Егорьевск, Московская область. Крестьянско-фермерское хозяйство «Пчела»;

Иван Чепенко, Мячково, Московская область фермерское хозяйство «Коломенская ягода»;

Виктор Цой, Волосовский район, Ленинградская область, крестьянско-фермерское хозяйство «Это у нас семейное».

Беседует Антон Челышев

Челышев:

Владимир, в чем идея? Как вам удалось убедить Россельхозбанк выдать вам кредит?

Голичков:

- С моей точки зрения, сейчас в России золотое время для новых сельскохозяйственных проектов. Поддержку можно получить в разных местах. Многие удивятся, но кредит по ставке 2% годовых – это реально! По крайней мере, в «Россельхозбанке». Есть и другие меры государственной поддержки. К примеру, я стал участником госпрограммы поддержки начинающих фермеров. Получил 1,5 млн. рублей, на которые купил профессиональное оборудование и теперь могу строить стратегические планы. Цель – расширить хозяйство до полутора тысяч ульев и производить порядка 100 тонн меда. Планируу даже экспортировать.

Челышев:

- Значит, скоро ваши пчелы оккупируют все Мещеру, и весь мещерский мед будет вашим?

- Нам бы этого очень хотелось. Московская область – это территория разных возможностей, в том числе и для пчеловодства. В Егорьевском, Коломенском районах достаточно полей, лесов, где могли бы или пастись коровы, или стояли бы сады, ягодники. Или пасеки. Места хватит всем, были бы люди.

Челышев:

- Спрос на товар есть?

Голичков:

- Спрос такой, что товара не хватает.

Челышев

- Иван Геннадьевич, а вы чем убедили банк в верности вашей идеи?

Чепенко:

- Как говорил персонаж «Мастера и Маргариты», никогда ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее и влиятельнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Так и вышло. Два с половиной года назад мы с сослуживцем на волне контрсанкций решили открыть свое дело. Купили два с половиной гектара земли и начали высаживать ягодники. Сегодня у нас более 50 сортов садовой земляники, малина, ежевика, крыжовник, черная и цветная смородина. Получилось сразу. А потом нас пригласили на фестиваль «Свое».

Челышев:

- Гастрофестиваль «Россельхозбанка»...

Чепенко:

- Потрясающий фестиваль. Это единственная площадка, куда приглашают только и исключительно фермеров. Наша ягода просто разлетелась. «Россельхозбанк» и Министерство сельского хозяйства Московской области, видя такой спрос, сами предложили помощь: региональные проекты и субсидирование процентных ставок. Они, видимо, поняли: люди работают. А раз так, значит, и кредиты вернут, и бизнес строить продолжат.

Челышев:

- Как планируете развиваться?

Чепенко:

Мы уже, помимо выращивания свежей годы, развиваем переработку. Производим протертую ягоду с сахаром, планируем переходить к вареньям. А вообще мы постоянно что-то пробуем, тестируем… У нас есть розничная торговая точка, где мы из свежих ягод делаем коктейли, лимонады, смузи – в общем, экспериментируем. Год назад на фестивале мы познакомились с Владимиром Голичковым и поняли, что наши бизнесы созданы друг для друга. В итоге сегодня часть его ульев установлена на наших полях и пчелы опыляют нашу ягоду. В итоге у нас возрастает урожайность, а у Владимира – ягодный мед. В дальнейшем планируем производить миксы из меда и ягод.

Челышев:

- Проблем с посадочным материалом, с семенным материалом не было? Современные качественные сорта – это дорого.

Чепенко:

- Нам в этом плане с самого начала очень повезло. Мы и начали-то этим заниматься, потому что появились друзья из Тимирязевской академии. Они и помогли выбрать посадочный материал. Недаром у нас 50 сортов. По сути, мы – учебное хозяйство Тимирязевки: исследуем сорта для того, чтобы понять, какими будут урожайность, вкусовые качества. Теперь хотим создать свою микролабораторию для производства собственного посадочного материала – элитного, не подверженного никаким болезням.

Челышев:

- Виктор, ваш черед. Расскажите о вашем бизнесе: как он появился и что из себя представляет?

Цой:

- У нас фермерское хозяйство под названием «Это у нас семейное». Действительно семейный бизнес. Нас трое братьев, и мы все занимаемся сельским хозяйством. Закончили аграрный университет, защитили кандидатские диссертации. Наш дед занимался сельским хозяйством еще на Кавказе. Он научил нас выращивать рис и бахчевые культуры. Всю жизнь этим занимался.

Удивительно, конечно, что мы сегодня здесь, на Петербургском экономическом форуме. Хотел бы поблагодарить за это «Россельхозбанк». И в целом за поддержку поблагодарить.

Челышев:

Есть мнение, что производителю неинтересно продавать. Но вы – и производите, и продаете.

Цой:

- Мы с братьями распределили обязанности. И я отвечаю как раз за продажи. Сейчас мы открыли три лавки прямо в гипермаркетах Spar. Это, наверное, один, на весь Петербург пример, когда фермер представляет свою продукцию в большой сети.

Челышев:

- Удивительно это слышать, конечно – на фоне всех разговоров о том, как сложно небольшому производителю попасть в крупную сеть…

Цой:

- И тем не менее мы договорились со Spar. На самом деле они как-то раз пришли к нам в гости. Мы их вкусно накормили, и им понравилось. С тех пор мы с ними работаем, причем на хороших условиях

Челышев:

- Последний вопрос – один для каждого из вас. Как выглядят перспективы вашего развития? Готов ли Россельхозбанк поддерживать ваши устремления?

Чепенко:

- Мы с Владимиров Голичковым создали кооператив под названием «Медведь», проработали бизнес-план, и аналитики не нашли в нем изъянов. Да, нас поддержат

Цой:

- А мы при поддержке «Россельхозбанка» планируем осуществить проект, связанный с культурой правильного питания. К сожалению, она почти утрачена, и работа предстоит большая. Потому что закладывать ее нужно с детства.

Челышев:

- Удачи в этих начинаниях. Да пребудут с вами деньги – «Россельхозбанка» и ваши собственные, заработанные.